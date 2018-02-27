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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

    Lavrov: Şam'a yönelik suçlamalar hakkında detaylı inceleme yapılmalı

    © Sputnik/ Cyril Kallinikov
    Ortadoğu
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    Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Suriye hükümetine yöneltilen suçlamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bulguları detaylı şekilde denetleme çağrısı yaptı.

    Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılar hakkında Şam'a yöneltilen suçlamalarla ilgili konuştu.

    'BULGULARI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELEMEYİ TAVSİYE EDİYORUM'

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA
    Rus general: Militanların saldırısı nedeniyle siviller Doğu Guta'dan çıkamıyor
    Lavrov "Fransız dostlarımıza ve diğer partnerlerimize bulguları detaylı şekilde incelemeyi tavsiye ediyorum. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Şam'a saldırmayı sürdüren muhalifler üzerinde nüfuzu bulunan ülkelerin, militanları BM'nin taleplerini yerine getirmeye ikna etme konusunda sorumluluk alacağını umuyorum" dedi.

    'İNSANİ MOLA MİLİTANLARIN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA ÇIKARACAK'

    Suriye'deki mevcut karmaşık durumu yorumlayan Lavrov, kapsamlı bir ateşkes sağlamaktan uzak olunduğunu kaydederek, Doğu Guta'daki insani molanın Fetih el Şam'la (eski adıyla El Nusra Cephesi) arasına mesafe koyan militanların gerçek niyetlerini ortaya çıkaracağını vurguladı.

    'ÜÇ YASA DIŞI SİLAHLI GRUBUN 2401 SAYILI KARARA UYMA KONUSUNDAKİ GÜVENCELERİNİN PRATİKTE NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU KONTROL EDECEĞİZ'

    Lavrov, "BM kararı, sahadaki anlaşmalar uygulanarak hayata geçirilmelidir. Doğu Guta'da Fetih el Şam'la arasına mesafe koyduğu öne sürülen üç yasa dışı silahlı grubun 2401 sayılı karara uyma konusundaki güvencelerinin pratikte ne kadar doğru olduğunu kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'CEYŞUL İSLAM'IN TUTUMU SORU İŞARETİ DOĞURDU'

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ Ammar SULEIMAN
    Doğu Guta'da Putin'in girişimiyle ilk 'insani mola' başladı
    Bu arada Lavrov, Ceyşul İslam adlı örgütün (İslam Ordusu) sivilleri Doğu Guta'dan tahliye etmeyi reddetmesinin, örgütün 2041 sayılı karara ilişkin samimiyeti hakkında soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

    'RAKKA VE RUKBAN SIĞINMACI KAMPINA İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMALI'

    Öte yandan Lavrov, Rakka'ya ve Rukban sığınmacı kampına insani yardım ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

    ABD koruması altında olan Rukban kampında yaklaşık 60 bin sığınmacı bulunduğunu ve sivillerin kampın dışına çıkmasına izin verilmediğini aktaran Lavrov, bu bölgeye insani yardım ulaştırılmasını veya burada yaşananları anlamak için bir misyon gönderilmesini istediklerinin altını çizdi.

    Lavrov, Rakka'yla ilgiliyse şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Rakka'ya BM veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi misyonu gönderme önerisi kabul edilirse, kentteki insani durum anlaşılabilir. Bu, Suriye'deki insani sorunların çözümünü talep eden 2401 sayılı karara da tamamen uygun olacak."

    Lavrov ayrıca, sivillerin Doğu Guta'dan ayrılması için oluşturulan koridorun aynı zamanda insani yardımların bu bölgedekilere ulaştırılması amacıyla da kullanılacağını söyledi.

    Doğu Guta'da insani mola uygulaması kapsamında sivillerin buradan çıkışı için Vafidin yerleşim yerinde bir insani koridor açılmıştı. Bu koridor Şam ile Doğu Guta'yı birbirine bağlıyor.

    Nitekim insani molanın ilk gününde siviller bölgeden ayrılabilseydi, söz konusu insani koridorun çıkışındaysa sivilleri Rus askeri polisi ve Suriyeli askerler karşılaması planlanıyordu.

    Bunların yanı sıra insani koridorun yakınlarında yer alan El Duveyr kasabasındaysa acil yardıma gereksinim duyanlar için bir merkez kurulurken, aynı noktada sivilleri geçici barınma yerlerine götürecek otobüsler de bekletildiği belirtilmişti.

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    Etiketler:
    İnsani mola, Fetih el Şam, Ceyşul İslam, BM, Jean-Yves Le Drian, Sergey Lavrov, Doğu Guta, Rakka, Fransa, Suriye, Rusya
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