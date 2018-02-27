Rusya: Doğu Guta'daki militanlar, ilk 'insani mola'nın işe yaramamasına sebep oldu

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkilisi Vladimir Zolotuhin, militanların ateş açmasının, sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesi için başlatılan 'insani mola'nın işe yaramamasına sebep olduğunu söyledi. Zolotuhin, saldırılar nedeniyle hiçbir sivilin koridoru kullanarak Doğu Guta'yı terk edemediğini belirtti.

Zolotuhin, yerel saatle 14.00'te biteceği belirtilen 'insani mola'nın bugün için sonlanmasının yarım saat ardından yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan hiç çıkış yapılmadığını, yani hiçbir sivilin burayı terk edemediğini kaydetti.

© AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA Rus general: Militanların saldırısı nedeniyle siviller Doğu Guta'dan çıkamıyor

Zolotuhin şu ifadeleri kullandı: "Militanlar şu anda kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Buraya karmaşık bir durum hakim, o taraftan (militanların bulunduğu noktalardan) ateş açılmaya devam ediyor. İnsani mola için bekletilen otobüsler ve acil yardım araçları hala oldukları yerde. Fakat şu ana kadar kimse bölgeden çıkmadı."

Rus yetkilinin anlattığına göre 'militanların provokasyonları insani molanın başından sonuna kadar, yani 5 saat boyunca yaklaşık 30 dakikalık aralıklarla devam etti.'

Diğer taraftan Zolotuhin, militanların açtığı ateşe ne Suriye hükümeti ne de Rusya tarafının karşılık verdiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimi ile bugün ilk kez uygulamaya alınan 'insani mola' bölgede yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlamıştı.

Doğu Guta'da 'insani mola' uygulaması kapsamında sivillerin buradan çıkışı için Vafidin yerleşim yerinde bir insani koridor açılmıştı. Bu koridor Şam ile Doğu Guta'yı birbirine bağlıyor. Nitekim siviller bölgeden ayrılabilseydi, söz konusu insani koridorun çıkışındaysa sivilleri Rus askeri polisi ve Suriyeli askerler karşılaması planlanıyordu.

Bunların yanı sıra insani koridorun yakınlarında yer alan El Duveyr kasabasındaysa acil yardıma gereksinim duyanlar için bir merkez kurulurken, aynı noktada sivilleri geçici barınma yerlerine götürecek otobüsler de bekletildiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dünkü açıklamasında, Doğu Guta'da yerel saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) 'insani mola' uygulanacağını söylemişti. 'İnsani mola' olarak isimlendirilen bu aralıkta Suriye ordusu buradaki tüm operasyonlarını durduracak.

Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden birinin içinde yer alan Doğu Guta, 2012'den beri İslamcı silahlı grupların denetiminde.

Doğu Guta'da 'insani mola' uygulanmasıysa, burada insani durumun kötüye gitmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin cumartesi gecesi Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmesini izliyor.

Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.