Rusya: Doğu Guta'daki militanlar, ilk 'insani mola'nın işe yaramamasına sebep oldu

Zolotuhin, yerel saatle 14.00'te biteceği belirtilen 'insani mola'nın bugün için sonlanmasının yarım saat ardından yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan hiç çıkış yapılmadığını, yani hiçbir sivilin burayı terk edemediğini kaydetti.
Rus yetkilinin anlattığına göre 'militanların provokasyonları insani molanın başından sonuna kadar, yani 5 saat boyunca yaklaşık 30 dakikalık aralıklarla devam etti.'
Diğer taraftan Zolotuhin, militanların açtığı ateşe ne Suriye hükümeti ne de Rusya tarafının karşılık verdiğini kaydetti.
Doğu Guta'da 'insani mola' uygulaması kapsamında sivillerin buradan çıkışı için Vafidin yerleşim yerinde bir insani koridor açılmıştı. Bu koridor Şam ile Doğu Guta'yı birbirine bağlıyor. Nitekim siviller bölgeden ayrılabilseydi, söz konusu insani koridorun çıkışındaysa sivilleri Rus askeri polisi ve Suriyeli askerler karşılaması planlanıyordu.
Bunların yanı sıra insani koridorun yakınlarında yer alan El Duveyr kasabasındaysa acil yardıma gereksinim duyanlar için bir merkez kurulurken, aynı noktada sivilleri geçici barınma yerlerine götürecek otobüsler de bekletildiği belirtilmişti.
Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden birinin içinde yer alan Doğu Guta, 2012'den beri İslamcı silahlı grupların denetiminde.
Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.
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