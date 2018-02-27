Suriyeli general: Doğu Guta'daki militanlar, Şam'ı ele geçirmek istiyor

Suriyeli Tuğgeneral Muhammed İsa, Doğu Guta'daki militanların BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) insani yardımların ulaştırılabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararına uymadığını belirterek, militanların amacının başkent Şam'ı ele geçirmek olduğunu ifade etti.
Sputnik'in sorularını yanıtlayan İsa, "Terör örgütleri, BMGK kararına hiçbir şekilde uymuyor. Bildiğiniz üzere, Suriye hükümeti, BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi aracılığıyla militanların Şam'ı vurması halinde Suriye ordusunun karşılık vereceğini belirten bir hükme yer verildiğini duyurdu. Bu karar uygulanabilir değil. Zira kararın uygulanmasını garanti edecek bir güç bulunmuyor. Suriye ordusu, şu anda militanların saldırılarına karşılık vermiyor ancak IŞİD, Fetih el Şam (El Nusra Cephesi) ve bunlara bağlı gruplara karşı operasyon düzenliyor" ifadelerini kullandı.
'ABD, DOĞU GUTA'DAKİ DURUMU KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN ŞEKİLDE AKTARIYOR'
ABD'nin Doğu Guta'daki durumu kendi çıkarlarına uygun şekilde aktardığını kaydeden İsa, "ABD, bir yandan Suriye ordusunun görevlerini yerine getirmesini engellemeye, diğer taraftan da militanları silahlandırarak saldırı emri vermeye devam ediyor. Bununla birlikte ABD'li güçler, Suriye ordusunu ve müttefiklerini vuruyor. Ateşkesi ilk ihlal eden ABD, ancak durumu farklı yansıtarak ilk ihlali yapan tarafı Suriye ordusu gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.
'ABD, DOĞU GUTA'DAKİ MİLİTANLARI ORADA TUTMAK İSTİYOR'
İsa'ya göre ABD, gelecek planlarını hayata geçirmek için Doğu Guta'daki silahlı grupları orada tutmak istiyor.
"Doğu Guta'daki militanların sayısını 20-25 bine çıkarmak için Tanf'taki ABD üssünden takviye güçleri, ateşkes bahanesiyle bu bölgeye gönderilecek. Daha sonra ise Şam'a saldırı düzenlenmesi planlanıyor" diye devam eden İsa, ardından saldırıların kuzeye doğru genişleyeceğini ve Suriye'yi yeniden işgal etme planları yapıldığını ancak Suriyelilerin buna izin vermeyeceğini vurguladı.
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