Kayıt
23:59 28 Şubat 2018
Ankara°C
İstanbul-1°C
Canlı Yayın
    Arama
    Saad Hariri babasının mezarı başında dua ediyor

    Hariri 'esir alındığı' Suudi Arabistan'ı yine ziyaret edecek

    © AP Photo/ Hussein Malla
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Lübnan Başbakanı Saad Hariri, istifaya zorlanıp rehin alındığı Suudi Arabistan'a yine ziyaret daveti aldı. Suudi Arabistan'dan ancak Fransa'nın devreye girmesiyle 17 gün sonra ülkesine geri dönebilmiş olan Hariri, davete icabet edeceğini söyledi.

    Lübnan Başbakanı Saad el Hariri
    © AFP 2018/ JOSEPH EID
    Muhalefetle anlaşan Lübnan Başbakanı Hariri istifasını resmen geri çekti
    İran dini liderinin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlamasının ardından aniden Suudi Arabistan'a çağrılmış, 3 Kasım'da gittiği Riyad'da ertesi gün beklenmedik şekilde istifasını açıklayarak Ortadoğu'yu birbirine katmış olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye yine Suudi yolları gözüktü. 

    Suudi Veliaht Prensi tarafından zorla istifa ettirildiği ve ev hapsinde tutulduğu haberleri üzerine tüm Lübnan'ın ülkesine dönmesi için seferber olduğu Hariri, Beyrut'u ziyaret eden Suudi Kralı Selman'ın elçisi, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla Lübnanlıları bir kez daha huzursuz etti. 

    Sünni blok lideri, Suudi Arabistan'dan davet aldığını, görüşmenin olumlu geçtiğini, en kısa zamanda davete icabet edeceğini söyledi.

    Saad Hariri
    © REUTERS/ Benoit Tessier
    Hariri: Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum
    KONFERANSLAR, TEMASLAR VE ARAP ZİRVESİ İÇİN

    Suudi Arabistan'da bir dizi konferansa katılacağını, birçok yetkiliyle görüşeceğini ve Arap zivesine katılacağını anlatan Hariri, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve 'Hizbullah'ın silahları meselesinin' diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini, Lübnan için en iyisinin kendisini savunabilen bir ordu olacağını dile getirdi.

    'SUUD'DAN LÜBNAN'IN BAĞIMSIZLIK VE OTORİTESİNE SAYGI'

    Hariri'nin açıklamasına göre Alula, Suudi Arabistan'ın, kendi kendinin hakimi bir Lübnan istediğini, bağımsızlık ve otoritesine saygı duyduğu Lübnan'ın her zaman yanında olduğunu söyledi.

    Hariri'nin Lübnan'a dönüşü
    © Sputnik/
    Lübnan'da halk, Başbakan Hariri'nin dönüşünü coşkuyla kutladı

    Alula, İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'la da biraraya gelip Hıristiyan lidere Suudi Kralı Selman'ın selamlarını iletti.

    Aun, Lübnan'ın Suudi Arabistan ile en iyi seviyede ilişkiler kurmaya önem verdiğini, Arap ülkeleri ile uyumlu ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirdi.

    HARİRİ: DRAMATİK OLSUN, OLUMLU ŞOK YARATSIN İSTEDİM

    Saad el Hariri
    © REUTERS/ Mohamed Azakir
    Hizbullah: Hariri'nin dönüşü olumlu

    Diğer yandan Hariri, eski Lübnan Başbakanı olan babası Refik Hariri'nin öldürülmesinin 13. yıldönümü etkinliklerinde öğrencilerle biraraya geldiğinde yine tuhaf açıklamalar yaptı.

    Neden Suudi Arabistan'da istifa açıklaması yaptığı sorulduğunda ''Daha dramatik olsun istedim'' karşılığını veren Hariri, ''Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında olumlu bir şok yaratmak için yaptım'' dedi.

    Riyad'dan Paris'e geçerek Beyrut'a 21 Kasım'da dönebilen Hariri, kendisi Riyad'deyken istifasını kabul etmemiş olan Aun ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Bu isteğini kabul ettim'' demişti.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan ziyareti, Mişel Aun, Nizar Alula, Suudi Kralı Selman'ın elçisi, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula, Saad Hariri, Lübnan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar
    2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalanlar açıklandı
    Karikatür
    Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam