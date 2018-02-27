Irak'tan S-400 açıklaması

Sputnik'in söz konusu haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Hadi, "Şu anda Moskova'da S-400 alımı için bir heyet bulunmuyor. Irak hükümeti S-400 almaya karar verdiğinde, bunu açıklayacak ve iki ülke arasında istişareler yapılacak" dedi.

Bazı medya organlarına göre şu anda Moskova'da Irak heyetinin bulunduğuna değinen Hadi, bu iddianın doğru olmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Okaz gazetesi, bugünkü haberinde Bağdat'ın ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya ile S-400 anlaşması imzalamak üzere olduğunu öne sürmüştü. Irak haber portalı Shafaq News de, Irak'tan bir heyetin S-400 görüşmeleri için kısa süre içinde Moskova'ya gideceğini yazmıştı.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, Irak'ın Rusya'ya S-400 füze savunma sistemi almak için talepte bulunmasını beklediklerini kaydetmişti.