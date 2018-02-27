Irak Rus hava savunma sistemi almayı düşünüyor

Rusya-Irak Hükümetler Arası Komisyonu'nun toplantısında konuşan el-Caferi, "Halihazırda bu konu çok dikkatli bir şekilde inceleniyor. İnceleme sonucu Irak'ı güçlendirmek için gereken kararlar alınacak" dedi.

'BUGÜNDEN ÖNLEM ALIYORUZ'

Irak'ın terörle mücadelede büyük kayıplar verdiğini dile getiren bakan, "Gelecekteki güvenliğimizi sağlamak için bugünden her türlü önlemi almaya hazırız" diye konuştu.

Haydar el-Ibadi, IŞİD'e karşı savaşta ülkenin uğradığı zararın 100 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.