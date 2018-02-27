Irak Rus hava savunma sistemi almayı düşünüyor

Rusya-Irak Hükümetler Arası Komisyonu'nun toplantısında konuşan el-Caferi, "Halihazırda bu konu çok dikkatli bir şekilde inceleniyor. İnceleme sonucu Irak'ı güçlendirmek için gereken kararlar alınacak" dedi.
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'BUGÜNDEN ÖNLEM ALIYORUZ'
Irak'ın terörle mücadelede büyük kayıplar verdiğini dile getiren bakan, "Gelecekteki güvenliğimizi sağlamak için bugünden her türlü önlemi almaya hazırız" diye konuştu.
Haydar el-Ibadi, IŞİD'e karşı savaşta ülkenin uğradığı zararın 100 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.
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