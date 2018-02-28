Kayıt
05:21 28 Şubat 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 4°C
Canlı Yayın
    Arama
    Irak ordusu- Telafer

    Iraklı uzman: Rus silahlarına geri dönüş yapmalıyız

    © AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Irak Güvenlik ve Strateji Merkezi Müdürü Mutaz Mahi Abdel Hamid, Irak'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının ülkenin silah kaynaklarını çeşitlendirmek açısından önemli olduğunu söyledi. Hamid, Batılı silahlar yerine Rus silahlarına geri dönmeleri gerektiğini de vurguladı.

    An S-400 Triumf air defense missile system, seen here during the military parade in Moscow marking the 72nd anniversary of the victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.
    © Sputnik/ Grigory Sisoev
    Irak Rus hava savunma sistemi almayı düşünüyor
    Sputnik'e konuşan Hamid, "Irak için silah kaynaklarını çeşitlendirmek gerçekten faydalı olacak. Irak ordusu tarafından 2003 yılına kadar yaygın şekilde kullanılan Rus silahlarına geri dönmeliyiz. Irak hükümetinde doğulu partnerlere yönelme konusunda mutabakat var" dedi.

    2003 yılından itibaren kullanmaya başladıkları Batılı askeri stratejinin etkisiz olduğunu kaydeden Hamid, bu stratejinin gerekli askeri idareyi temin edemediği konusunda ortak görüş olduğunu vurguladı.

    'IRAK'IN İSRAİL'E VE KOMŞU ÜLKELERE SALDIRININ MERKEZİ OLMASINA KARŞI ÇIKIYORLAR'

     Öte yandan bazı bölge ülkelerinin Irak'ın İsrail'e ve diğer komşu ülkelere yönelik muhtemel saldırıların merkezi olmasına karşı çıktığının altını çizen Hamid, "Bazı Körfez ülkeleri, Irak'ın ABD'nin güdümünde kalmasını tercih ediyor. Bu ülkeler, Irak'ın S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor. Bunlar, ABD'li güçler Irak'tan çıkana kadar Irak'ın silahlarının Bağdat ve Washington arasındaki çerçeve anlaşmasına uygun olarak temin edilmesinde ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

    'RUSYA İLE ANLAŞMA İMZALANMASININ ÖNÜNDE BİRÇOK ENGEL VAR'

    Moskova Zafer Günü S-400
    © AP Photo/ Ivan Sekretarev
    Rus senatör: Suriye, Irak ve Mısır S-400 sistemleri alabilir
    Yakın gelecekte Rusya ile S-400 anlaşması imzalanacağını düşünmediğini de söyleyen Hamid, zira bunun önünde birçok engel bulunduğunu kaydetti.

    Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Hakim el Zamili, Al Ghad Press'e verdiği mülakatta, Bağdat yönetiminin ülkeyi hava tehditlerinden korumak için Rus S-400 füze savunma sistemleri alımına ilgi gösterdiğini belirtmişti.

    İlgili konular:

    Rus Başbakan Yardımcısı Rogozin: Ortadoğu’daki istikrar Irak’ın iyileşmesine bağlı
    Irak'tan S-400 açıklaması
    Lavrov: Irak'ın ulusal uzlaşı çabalarını destekliyoruz
    Etiketler:
    Irak ordusu, Mutaz Mahi Abdel Hamid, Rusya, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın farklı ülkelerinden yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller
    Dünyanın farklı ülkelerinde yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller
    Karikatür
    Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam