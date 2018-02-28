Iraklı uzman: Rus silahlarına geri dönüş yapmalıyız

2003 yılından itibaren kullanmaya başladıkları Batılı askeri stratejinin etkisiz olduğunu kaydeden Hamid, bu stratejinin gerekli askeri idareyi temin edemediği konusunda ortak görüş olduğunu vurguladı.
'IRAK'IN İSRAİL'E VE KOMŞU ÜLKELERE SALDIRININ MERKEZİ OLMASINA KARŞI ÇIKIYORLAR'
Öte yandan bazı bölge ülkelerinin Irak'ın İsrail'e ve diğer komşu ülkelere yönelik muhtemel saldırıların merkezi olmasına karşı çıktığının altını çizen Hamid, "Bazı Körfez ülkeleri, Irak'ın ABD'nin güdümünde kalmasını tercih ediyor. Bu ülkeler, Irak'ın S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor. Bunlar, ABD'li güçler Irak'tan çıkana kadar Irak'ın silahlarının Bağdat ve Washington arasındaki çerçeve anlaşmasına uygun olarak temin edilmesinde ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.
'RUSYA İLE ANLAŞMA İMZALANMASININ ÖNÜNDE BİRÇOK ENGEL VAR'
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Hakim el Zamili, Al Ghad Press'e verdiği mülakatta, Bağdat yönetiminin ülkeyi hava tehditlerinden korumak için Rus S-400 füze savunma sistemleri alımına ilgi gösterdiğini belirtmişti.
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