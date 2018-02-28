Doğu Guta'daki insani molanın ikinci gününde militanlar ateş açtı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Doğu Guta'da bugün başlatılan 5 saatlik ikinci insani mola militanların Suriye hükümet güçlerine karşı yaptığı saldırı ile başladı.

SURİYE HÜKÜMET GÜÇLERİNE HAVAN TOPUYLA ATEŞ AÇILDI

Militanlar, Muhayam el Vafedin yerleşim birimindeki insani koridorun yakınlarındaki Suriye hükümet güçlerine hafif silah ve havan mermileriyle ateş açtı.

Suriye ordusunun, saldırı sırasında Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin yardımıyla Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için insani koridoru hazırlamakta olduğu belirtildi.

BMGK'nın kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Doğu Guta'da dün 09:00-14:00 saatleri arasında insani mola başlatıldı.

Molanın ilk gününde militanlar tarafından ateş açıldı, Suriye ordusu ise provokasyonlara cevap vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki çıkış noktalarına saldırıp sivillerin tahliyesini engelleyen militanlar daha sonra Suriye ordusuna saldırdı.

BMGK'nın Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmişti.

Kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonlar dışarıda bırakıldı.

Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.