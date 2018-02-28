Rusya: Suriye'de sivillerle ilgili en kötü durum, ABD'nin kontrolündeki bölgelerde görülüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'ın Rusya'yı Suriye'deki tansiyonu yükseltmekle suçlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Konaşenkov, Suriye'de sivillere yönelik durumun en kötü olduğu bölgelerin ABD'nin kontrolündeki bölgeler olduğunu söyledi.

© AP Photo/ Raad Adayleh ABD'nin Suriye'deki Tanf üssünü kuşatmasıyla insani kriz büyüyor

Konaşenkov, "Suriye'deki siviller için durumun en kötü olduğu bölgeler, ABD öncülüğündeki koalisyon ve onun kontrolündeki silahlı muhalif grupların bulunduğu bölgeler. Bu bölgeler, IŞİD'den kurtarıldıklarına dair açıklamaların ardından 'kara deliklere' dönüştü. Buralardaki durum Suriye hükümeti için de uluslararası gözlemciler için de şeffaf değil" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün sorumluluk alanındaki Rukban sığınmacı kampındaki durumun kötülüğüne de dikkat çekerek, kamptaki durumun Doğu Guta'daki gibi insani yardım konvoyları ve tedaviye ihtiyaç duyanların tahliyesi ile iyileştirilebileceğini ifade etti.

'SURİYELİLER SONSUZA DEK WASHİNGTON'IN MANTIKSIZ OYUNLARININ ESİRİ OLAMAZ'



Konaşenkov, uluslararası yardım kuruluşlarının Rakka ve El Tanf'taki insani felakete bir an önce müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Konaşenkov, şunları söyledi: "Rakka'daki sivillerle ilgili durum daha önce de belirttiğimiz gibi 'insani felaket' halinde. Rakka'da bugün yalnızca 40 bin sivil var. Koalisyonun bombardımanlarından önce 200 bin sivil vardı. Koalisyonun bombardımanları nedeniyle kentteki yapıların yüzde 80'i zarar gördü. Pentagon ve ABD Dışişleri kentteki altyapıları restore etmeyi düşünmediklerini söyledi. Kent, Suriye hükümeti değil de ABD'nin işgal güçlerinin kontrolünde oldukça böyle bir şeyin olması da beklenmiyor. Rakka ve El Tanf'taki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Suriyeliler sonsuza dek Washington'ın mantıksız jeopolitik oyunlarının esiri olamaz, olmamalı."

Votel, Suriye konusunda Rusya'ya suçlamalarda bulunarak, Moskova'nın Suriye'deki tansiyonu önce yükseltip ardından ortaya çıkan gerilimi kendi yararına olacak şekilde çözmeye çalıştığını ileri sürmüştü.