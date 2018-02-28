Lavrov'dan ABD'yle müttefiklerine, Suriye karşıtı siyasal mühendislik suçlaması

'SURİYE HÜKÜMETİ OPCW İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR'
Rus Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "Oysa Suriye hükümeti, Moskova ve Washington'ın ortak girişimi ile terörle mücadele ettiği zor bir dönemde çok katı bir uluslararası denetim altında kimyasal silah stoklarını imha etti. Suriye hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile iş birliğine devam ediyor."
Lavrov, "ABD ile müttefiklerinin, Şam'ın zehirli maddeler kullandığına ilişkin asılsız iddiaları kötücül bir biçimde Suriye karşıtı bir siyasal mühendislik aracı olarak kullanması çok üzücü" diye de ekledi.
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