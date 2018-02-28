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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov'dan ABD'yle müttefiklerine, Suriye karşıtı siyasal mühendislik suçlaması

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile müttefiklerini, 'Şam'ın silah olarak zehirli gazlar kullandığına ilişkin asılsız iddiaları Suriye karşıtı siyasal mühendislik aracı olarak kullanmakla' itham etti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
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    Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir silahsızlanma konferansında, "Washington, hiçbir itibarı kalmamış olan Beyaz Miğferler gibi grupların aslı olmayan iddialarını kaynak alarak Suriye hükümetine absürt suçlamalar yöneltiyor" dedi.

    'SURİYE HÜKÜMETİ OPCW İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR'

    Rus Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "Oysa Suriye hükümeti, Moskova ve Washington'ın ortak girişimi ile terörle mücadele ettiği zor bir dönemde çok katı bir uluslararası denetim altında kimyasal silah stoklarını imha etti. Suriye hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile iş birliğine devam ediyor."

    Lavrov, "ABD ile müttefiklerinin, Şam'ın zehirli maddeler kullandığına ilişkin asılsız iddiaları kötücül bir biçimde Suriye karşıtı bir siyasal mühendislik aracı olarak kullanması çok üzücü" diye de ekledi.

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    Etiketler:
    Kimyasal silah, OPCW, Sergey Lavrov, ABD, Suriye, Rusya
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