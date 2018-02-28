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    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye hükümetinin kimyasal silah stoklarını yok etti. 2013

    'Suriye kimyasal silah kullanıyor olamaz, çünkü kimyasal silahı yok'

    © REUTERS/ Mohamed Abdullah
    Ortadoğu
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    Suriye'nin Cenevre'deki BM Temsilcisi Hussam Edin Aala, silahsızlanmayla ilgili bir konferansta konuştu. Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt veren Suriyeli Temsilci ''Suriye kimyasal silah kullanıyor olamaz, çünkü kimyasal silah sahibi değil'' dedi.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
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    Cenevre'de BM'nin silahsızlanmayla ilgili konferansında konuşan Suriye Temsilcisi Hussam Edin Aala, her yerde her türlü kimyasal silah kullanımını kınadı.

    'KASTEN YALAN SUÇLAMA'

    Bazı hükümetlerin Suriye hükümeti hakkında yalan yanlış suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Temsilci, asıl Suriye'deki IŞİD ve Nusra gibi terörist grupların kimyasal silah edindiğini, bunun kınanılması gereken bir durum olduğunu belirtti.

    Aala, ''Suriye kimyasal silah kullanıyor olamaz, bunun çok basit bir sebebi var, çünkü kimyasal silah sahibi değil'' diye konuştu.

    Fetih el Şam Cephesi (El Nusra) üyeleri
    © REUTERS/ Ammar Abdullah
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    2013 YILINDA RESMİ STOKLAR TÜMÜYLE İMHA EDİLDİ

    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye hükümetinin kimyasal silah stoklarını yok ettiği için 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

    'KAİDE'DEN İSTİHBARAT ALINCA'

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © AFP 2018/ KENA BETANCUR
    Haley: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

    Ancak son olarak ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Suriye hükümet güçlerini Kaide'nin kontrolündeki Sarakib yakınlarında kimyasal silah kullanmakla suçlayıp Rusya'nın da Şam'ı devam eden kimyasal kullanımıyla ilgili hesap vermekten koruduğunu iddia etti.

    BM'nin yetkilendirdiği Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İdlib ve Şam'ın eteklerinde cihatçıların kontrolündeki Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili bu ay soruşturma başlatmıştı. 

    Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'nin iddialarını reddederken, temelsiz olduklarını, Kaide gibi terör örgütlerinden alınan yanlış istihbarat ve dedikodulara dayandığını, nitekim suçlamaların hiçbir zaman kanıtlanamadığını söyledi.

    Etiketler:
    kimyasal silah, Nusra, IŞİD, BM, Hussam Edin Aala, Cenevre, Suriye
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