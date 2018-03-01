Irak’ta IŞİD’e ait silah deposu bulundu

Irak’ın Ninova bölgesinde IŞİD üyelerini yakalayan güvenlik güçleri ayrıca örgüte ait silah deposunu tespit etti.

Irak güvenlik güçlerinde bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “İstihbarat ve terörle mücadele departmanı, Ninova ilinde Musul’ın batısındaki el-Maydan bölgesinde IŞİD üyelerini gözaltına aldı. Ayrıca teröristlere ait silah deposu tespit edildi. Deponun içinde bombalar ve intihar kemerleri vardı” dedi.

Kaynak, bulunan mühimmatın fotoğraflarını da Sputnik’le paylaştı.

© Fotoğraf: IRAQ POLICE IŞİD - mühimmat deposu