Irak’ta IŞİD’e ait silah deposu bulundu

Irak güvenlik güçlerinde bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “İstihbarat ve terörle mücadele departmanı, Ninova ilinde Musul’ın batısındaki el-Maydan bölgesinde IŞİD üyelerini gözaltına aldı. Ayrıca teröristlere ait silah deposu tespit edildi. Deponun içinde bombalar ve intihar kemerleri vardı” dedi.
Kaynak, bulunan mühimmatın fotoğraflarını da Sputnik’le paylaştı.
© Fotoğraf: IRAQ POLICE
IŞİD - mühimmat deposu
© Fotoğraf: IRAQ POLICE
IŞİD - mühimmat deposu
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