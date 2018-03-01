Rusya: Teröristler Doğu Guta'da 4 sivili öldürdü

Gazetecilere konuşan Zolotuhin, Doğu Guta'da teröristlerin saldırıları nedeniyle sivillerin bir türlü tahliye edilemediğini, ancak tüm gerginliğe rağmen üçüncü insani molanın başlatıldığını ifade etti.

'TERÖRİSTLER 3 KEZ SALDIRMAYA ÇALIŞTI'

Zolotuhin "Teröristler El Vafedin'deki insani koridora Harasta'nın doğusu ve el Rihan'ın batısı ve El Şafuniya'nın kuzeyinden üç kez saldırmaya çalıştı. Tüm saldırılara Suriye ordusu tarafından başarıyla karşılık verildi" dedi.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Rus ve Suriyeli askerler Doğu Guta yakınlarındaki bölgede

'DOĞRULANMIŞ VERİLERE GÖRE ANLIK GELİŞEN PROTESTODA 4 SİVİL ÖDÜRÜLDÜ'

Zolotuhin, Doğu Guta'dan ayrılmak isteyen sivillerin protestosu sırasında, onlara engel olmak isteyen teröristlerin 4 sivili öldürdüğünü aktardı.

Zolotuhin "Teröristlerin tahliyeleri engelleme tehditlerinin ne kadar gerçek olduğunu, dün protestoda 300 sivile ateş açılması gösteriyor. Elimizdeki doğrulanmış verilere göre, anlık biçimde gelişen protestoda 4 kişi öldürüldü" dedi.

'OLAYLARDA 3 TERÖRİST ÖLDÜ'

© AFP 2018/ Ammar SULEIMAN Rusya: Doğu Guta sakinleri tahliyelerini istiyor

Zolotuhin, olayın ardından sivillerle teröristler arasında arbede çıktığını ve sivillerin 3 teröristi öldürdüğünü ifade etti.

Zolotuhin'in açıklamasına göre, olanlar sonucunda ateşkesi izleme merkezi yetkilileri teröristlerin liderlerinden şiddeti durdurmalarını ve olabildiğince çabuk şekilde sivillerin tahliyesine izin vermelerini istedi.

'SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR'

Teröristlerin Şam'daki yerleşim birimlerine ve Suriye ordusuna karşı saldırılarında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini kaydeden Zolotuhin "Gelen bilgilere göre, siviller teröristlerden para karşılığında Doğu Guta'dan çıkmalarını izin vermelerini istiyor, ancak bu istekleri reddediliyor. Teröristler ayrıca şiddet tehdidiyle sivillere evde kalmaları çağrısı yapılan kağıtlar dağıtıyor" dedi.