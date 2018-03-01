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    Rus ve Suriyeli askerler Doğu Guta'da dışındaki bölgede

    Rusya: Teröristler Doğu Guta'da 4 sivili öldürdü

    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Vladimir Zolotuhin, Doğu Guta'da bölgeyi terk etmek isteyen siviller ve teröristler arasında arbede çıktığını, teröristlerin 4 sivili vurarak öldürdüğünü söyledi.

    Rakka-Suriye
    © REUTERS/ Zohra Bensemra
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    Gazetecilere konuşan Zolotuhin, Doğu Guta'da teröristlerin saldırıları nedeniyle sivillerin bir türlü tahliye edilemediğini, ancak tüm gerginliğe rağmen üçüncü insani molanın başlatıldığını ifade etti.

    'TERÖRİSTLER 3 KEZ SALDIRMAYA ÇALIŞTI'

    Zolotuhin "Teröristler El Vafedin'deki insani koridora Harasta'nın doğusu ve el Rihan'ın batısı ve El Şafuniya'nın kuzeyinden üç kez saldırmaya çalıştı. Tüm saldırılara Suriye ordusu tarafından başarıyla karşılık verildi" dedi.

    Rus ve Suriyeli askerler Doğu Guta yakınlarındaki bölgede
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rus ve Suriyeli askerler Doğu Guta yakınlarındaki bölgede

    'DOĞRULANMIŞ VERİLERE GÖRE ANLIK GELİŞEN PROTESTODA 4 SİVİL ÖDÜRÜLDÜ'

    Zolotuhin, Doğu Guta'dan ayrılmak isteyen sivillerin protestosu sırasında, onlara engel olmak isteyen teröristlerin 4 sivili öldürdüğünü aktardı.

    Zolotuhin "Teröristlerin tahliyeleri engelleme tehditlerinin ne kadar gerçek olduğunu, dün protestoda 300 sivile ateş açılması gösteriyor. Elimizdeki doğrulanmış verilere göre, anlık biçimde gelişen protestoda 4 kişi öldürüldü" dedi.

    'OLAYLARDA 3 TERÖRİST ÖLDÜ'

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ Ammar SULEIMAN
    Rusya: Doğu Guta sakinleri tahliyelerini istiyor
    Zolotuhin, olayın ardından sivillerle teröristler arasında arbede çıktığını ve sivillerin 3 teröristi öldürdüğünü ifade etti.

    Zolotuhin'in açıklamasına göre, olanlar sonucunda ateşkesi izleme merkezi yetkilileri teröristlerin liderlerinden şiddeti durdurmalarını ve olabildiğince çabuk şekilde sivillerin tahliyesine izin vermelerini istedi.

    'SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR'

    Teröristlerin Şam'daki yerleşim birimlerine ve Suriye ordusuna karşı saldırılarında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini kaydeden Zolotuhin "Gelen bilgilere göre, siviller teröristlerden para karşılığında Doğu Guta'dan çıkmalarını izin vermelerini istiyor, ancak bu istekleri reddediliyor. Teröristler ayrıca şiddet tehdidiyle sivillere evde kalmaları çağrısı yapılan kağıtlar dağıtıyor" dedi.

    Rus askerleri El Vafedin kampında Suriyeli çocuklarla
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rus askerleri El Vafedin kampında Suriyeli çocuklarla

     

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    Etiketler:
    Vladimir Zolotuhin, Rusya, Suriye, Doğu Guta
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