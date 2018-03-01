Şoygu: Su-57'ler Suriye'deki test programını başarıyla tamamladı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şoygu, "2 Su-57 avcı uçağı Suriye'de gerçekten bulundu ancak sadece 2 gün. Bu süre zarfında uçaklar, muharebe testleri de dahil olmak üzere test programını başarıyla tamamladı" dedi.

© AP Photo/ Pavel Golovkin 5. nesil Su-57'lerin Suriye'ye sevkinin muhtemel nedeni açıklandı

Su-57'lere laboratuvar uçaklarının ve silah çalışmalarının parametrelerini takip eden uçakların refakat ettiğini belirten Şoygu, Su-57'lerin Suriye'de bulunduğunun fark edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadığının altını çizdi.

Şoygu, Su-57'lerin bir hafta önce Rusya'ya döndüğünü de kaydetti.

'YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER ORİJİNAL DEĞİL'

Şoygu, bir soru üzerine Su-57'lerle ilgili internette yayınlanan uydu görüntülerini de yorumladı.

Söz konusu görüntülerin orijinal olmadığını vurgulayan bakan, "1995 yılında değiliz. Bu tür uçaklar hiçbir zaman birlikte durmaz. Yayınlanan görüntülerin nereden olduğunu bilmiyorum, zira uçaklar her zaman hangarlarda tutuldu" ifadelerini kullandı.

Şoygu, Su-57'lerin tüm testlerinin 2018 yılında tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söylemişti.

Su-57’lerin Suriye’nin semalarındaki varlıklarının, ABD’nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine eklemişti.