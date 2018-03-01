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    İran Tahran borsa

    İran dolar üzerinden ithalatı yasakladı

    © AFP 2018/ BEHROUZ MEHRI
    Ortadoğu
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    Ticari faaliyetlerinde dolar kullanımını tümden terk etmek isteyen İran, ithalat fiyatlandırmasında temel para birimi olarak dolar kullanılmasına yasak getirdi.

    İran Merkez Bankası'nın dün Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği talimata göre ticari işletmelerin ABD doları kullanarak ithalat siparişi vermesi yasaklandı.

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    İTHALATTA BAŞKA PARA BİRİMİYLE SİPARİŞ

    Talimatta ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş verebileceği, ancak uygulamanın daha önce yapılan başvuruları kapsamadığı kaydedildi.

    'DOLAR ZATEN BÜYÜK YER TUTMUYOR'

    İran Merkez Bankası'nın Kambiyo Direktörü Mehdi Kasreypur, bu yüzden ticarette büyük sorunlarla karşılaşılmayacağını, yaptırımlar sebebiyle İran bankacılık sektörü uzun zamandır dolar kullanamadığından İran ticari faaliyetlerinde doların büyük yer kaplamadığını, tüccarların alternatif para birimleri kullanmaya uzun zamandır alıştığını söyledi.  

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    © REUTERS/ Umit Bektas
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    İran medyası, yasak kararının, Trump yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya rağmen İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle alındığını aktardı.

    PAHALIYA GELECEK

    ISNA'ya konuşan tüccarlar, uluslararası rezerv para konumundaki doları bir başka para birimine çevirmenin ekstra masraf çıkaracağını, bunun eninde sonunda ülkeye sokulan malların fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

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    DÖVİZ BÜROLARINA RAĞBET

    İran'ın Mehr ajansı, ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle dolar alımını bankalar yerine döviz şirketleri vasıtasıyla temin ettiğini, bu durumun döviz bürolarındaki dolar talebinin artmasına neden olduğu yazdı.

    HUZURSUZLUK SEBEBİ

    İran'da 3 ay önce döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine birçok döviz bürosu kapatılıp döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    dolar, Mehr, ISNA, İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı, İran Merkez Bankası, Mehdi Kasreypur, İran
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