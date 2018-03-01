'600 ABD askerinin gönderildiği Tanf'ta, IŞİD'liler eğitiliyor olabilir'

ABD'nin özel kuvvetler mensubu 600 askerini Suriye'nin güneyinde, Irak ve Ürdün sınırı yakınında bulunan El Tanf'taki askeri üsse gönderdiği iddia edildi.

Yeni Akit gazetesinin haberine göre ABD'nin iki yıl önce kurduğu ve silahlı muhalifleri eğittiği El Tanf'taki askeri üsse ilave 600 özel kuvvet askeri konuşlandı.

Milliyet gazetesi de Arapça web sitesi Palmira Monitor'a dayanarak Amerikan özel kuvvetlerinden 600 askerin El Tanf üssüne zırhlı araçlarla ulaştığını kaydetti.

'RAKKA'DAN KAÇAN VE KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİREN IŞİD'LİLER OLABİLİR'

Ardından Rusya'nın Ürdün Büyükelçisi Boris Bolotin, ABD'nin kontrolündeki Tanf'ta militanlara eğitim verildiğini ve eğitilen grupta IŞİD'lilerin de bulunabileceğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Bolotin, "Tanf'ta silahlı militanların eğitildiği bilgisine sahibiz. Eğitilen grupta Rakka'dan kaçan ve kimliklerini değiştiren IŞİD militanlarının olduğunu ihtimal dışı tutmuyoruz" dedi.

© AFP 2018/ Nazeer al-Khatib Rusya: Türkiye’nin Afrin harekatını ABD provoke etti

Tanf'ta bulunan Rukban sığınmacı kampının ana sorununun ABD askeri üssünün konuşlandığı bölgede yer alması olduğunu kaydeden Bolotin, bölgedeki insani sorunların çözümü için kampın meşru hükümete devredilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rukban sığınmacı kampı, 'terörle mücadele' bahanesiyle yasalara aykırı şekilde kurulan Tanf'taki ABD üssünün yanındaki 'güvenlik bölgesi' içinde yer alıyor.

'ABD'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE MİLİTANLAR KOL GEZİYOR'

Bugün Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov da Sputnik'e demecinde Tanf'a vurgu yaptı:

''ABD’nin Suriye hükümetinin onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal etmesi de hayret verici. Bölgede kötü anlamda ünlü Rukban sığınmacı kampı var. Burada, ABD’nin burnunun dibinde silahlı örgütlerden militanlar serbestçe hareket ediyor.''

© AFP 2018/ George OURFALIAN Rusya: Suriye ordusu ABD'nin El Tanf'taki üssünü ablukaya aldı

Suriye’deki barış ve istikrarı ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurması gibi dışarıdan müdahalelerin bozduğunu dile getiren Venediktov, ''Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti'' değerlendirmesini yaptı.

GERASİMOV DA SÖYLEMİŞTİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da, 2017 sonunda yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssünde militanların eğitim gördüğünü belirtmişti.