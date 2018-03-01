Suriyeli komandoların tercihi: Rus OSV-96 keskin nişancı tüfeği

Dünyaca ünlü Rus silah yapımcısı 'Tula' tarafından geliştirilen OSV-96, Suriye Özel Harekat Kuvvetleri tarafından Suriye krizinin başından beri kullanılıyor ve yüksek isabet ve güvenilirlik özelliği sayesinde kurtarıcı silah haline geldi.
© AFP 2018/ Ammar SULEIMAN
Suriye ordusu, 12.7 kalibreli OSV-96 keskin nişancı tüfeklerini krizde önce aldı ancak bu silahların kullanıldığına dair haberler ilk kez Temmuz 2012'de Haffa'daki çatışmalar sırasında basına yansıdı.
Российская снайперская винтовка ОСВ-96 стала любимым оружием сирийского спецназаhttps://t.co/0lJIur6CEr#weapons #оружие #Сирия #Syria #винтовки #rifles pic.twitter.com/9zm1F1Qs5u— Komandante (@KomandanteS17) February 27, 2018
OSV-96, söz konusu sokak çatışmaları sırasında militanların arkasına saklandığı duvarları kolay hedefler haline getirerek etkinliğini kanıtladı.
11.7 kilogram ağırlığındaki OSV-96 ile dakikada 10 atış yapılabiliyor.
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