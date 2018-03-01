Suriyeli komandoların tercihi: Rus OSV-96 keskin nişancı tüfeği

Rusya'nın ürettiği en gelişmiş keskin nişancı tüfeği olan OSV-96, Suriye'de görüntülendi.

Dünyaca ünlü Rus silah yapımcısı 'Tula' tarafından geliştirilen OSV-96, Suriye Özel Harekat Kuvvetleri tarafından Suriye krizinin başından beri kullanılıyor ve yüksek isabet ve güvenilirlik özelliği sayesinde kurtarıcı silah haline geldi.

Suriye ordusu, 12.7 kalibreli OSV-96 keskin nişancı tüfeklerini krizde önce aldı ancak bu silahların kullanıldığına dair haberler ilk kez Temmuz 2012'de Haffa'daki çatışmalar sırasında basına yansıdı.

​OSV-96, söz konusu sokak çatışmaları sırasında militanların arkasına saklandığı duvarları kolay hedefler haline getirerek etkinliğini kanıtladı.

11.7 kilogram ağırlığındaki OSV-96 ile dakikada 10 atış yapılabiliyor.