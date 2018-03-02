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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Kahire askeri akademi

    Sisi: Güvenlik güçlerine hakaret, vatana ihanettir

    © REUTERS/ The Egyptian Presidency
    Ortadoğu
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    Mısır'da 26-27-28 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi koltuğun sahibi Abdülfettah Sisi, 'yalan haberle mücadele' kampanyası başlattı. Sisi ''Medyaya şunu söylemek istiyorum: Biri ordu ya da polise hakaret ederse tüm Mısırlıları aşağılamış olur, bu da yasal olarak vatana ihanettir'' dedi.

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    © REUTERS/ Amir Cohen
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    Mısır'da ay sonundaki seçimde kendisine rakip olabilecek isimleri gözdağı veya hapisle tasfiye eden ve geriye kendisini destekleyeceğini açıklayan tek bir 'rakibi' kalan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, medyaya hitaben bir konuşma yaptı.

    'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BU DEĞİL'

    Televizyondan yayımlanan konuşmasında ''Medyaya şunu söylemek istiyorum: Biri ordu ya da polise hakaret ediyorsa tüm Mısırlıların adını lekeliyordur ve bu da ifade özgürlüğü değildir'' diyen Sisi şu vurguyu yaptı:

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    ''Dürüst konuşmak gerekirse ordu ve polisi karalamak, yasal bakımdan bana göre vatana ihanetle eştir.''

    BBC'YE YALAN HABER SUÇLAMASI

    Son olarak Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Mısır'daki insan hakları ihlalleri, güvenlik güçleri hakkındaki işkence ve zorla kaybettirme iddialarıyla ilgili bir haberi, Sisi yönetiminin büyük tepkisini çekti.

    Mısır
    © AA/
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    Mısır Enformasyon Dairesi salı günü bunu 'yalan haber' diye etiketleyip BBC'den özür talep etti.

    Hükümet, bu türden yayın yapan yabancı medyanın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

    Mısır Başsavcılığı da 'yalan haber' yayımlayan medya organlarına karşı harekete geçilmesi talimatı verdi. Ardından gözaltı haberleri geldi.

    Etiketler:
    BBC, Abdülfettah el Sisi, Mısır
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