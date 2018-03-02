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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu 5 saat sorguya çekildi

    © REUTERS/ Gali Tibbon
    Ortadoğu
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    İsrail polisinin, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguladığı bildirildi.

    Başbakan Netanyahu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguya çekildi. Netanyahu ile eş zamanlı olarak eşi Sara Netanyahu da Lod kentindeki polis merkezinde ifade verdi.

    BEZEQ DAVASI SORULDU

    Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde sorguda Netanyahu'ya İsrail'deki en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'le ilgili dava hakkında sorular sorulduğu ifade edildi.

    Benyamin Sara Netanyahu
    © AFP 2018/ ABIR SULTAN
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    Buna göre Netanyahu'ya Bezeq'e ulaştırma bakanlığı üzerinden bazı iltimaslar tanıması karşılığında taleplerde bulunması ve İsrailli haber sitesi Walla'da kendisi hakkında daha ayrıcalıklı haberler yapılmasıyla ilgili Bezeq'in ortağı ve Walla'nın da sahibi olan Shaul Elovitch'le anlaşmaları hakkında sorular yönetildiği aktarıldı.

    SES KAYITLARI DELİL

    Polisin sorgu sırasında Elvitch'in Walla internet sitesi editörüne Netanyahu yanlısı haberler yayınlaması için baskı yaptığı ses kayıtlarını delil olarak kullandığı belirtildi.

    Sara Netanyahu'nun ifadesinde ise Bezeq'in sahibi Shaul Elovitch'in eşi ile yaptığı bazı telefon görüşmeleriyle ilgili açıklama istendiği aktarıldı.

    Konuyla alakalı İsrail polisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

    Daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade veren Netanyahu, kendisi ve eşine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © AFP 2018/ Thomas KIENZLE
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    DÖRT SORUŞTURMASI DAHA VAR

    İsrail polisi, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

    Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

    Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Gali Tibbon
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    'NE YAPTIYSAM İSRAİL İÇİN YAPTIM'

    Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

    Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Yolsuzluk, Bezeq, Sara Netanyahu, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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