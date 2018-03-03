Rusya'dan bir uyarı daha: Doğu Guta’da militanlar kimyasal provokasyon hazırlığında

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Suriyeli teröristlerin Doğu Guta’da kimyasal silahla ilgili bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Yevtuşenko, "El Nusra, Feylak ar-Rahman ve Ahrar üş-Şam gruplarının zehirli maddeler kullanarak provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi elde ettik. Amaç, hükümet ordusunu Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmakla suçlamak. Bu nedenle eylem Suriye ordusuyla temas hattında planlanıyor. Sivil kayıplar, Batı ülkeleri tarafından Suriye yönetimine yönelik kendi halkına karşı kimyasal silah kullanma suçlamaları için kullanılacak" dedi.

'SURİYE KİMYASAL SİLAHA SAHİP DEĞİL'

Yevtuşenko, Suriye ordu komutanlığının katiyen kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmayı planlamadığını ve böyle bir silaha sahip olmadığını açıkladığını kaydetti.

Ayrıca Doğu Guta'daki militanların Şam'a yönelik sivil kayıplara yol açan saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Yevtuşenko, bugünkü saldırıda Rus ateşkes izleme merkezinin de isabet aldığını aktardı. Merkez başkanı, militanların insani koridor girişini de ateş altında tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, 26 Şubat'ta da militan grupların liderlerinin provokatif bir kimyasal saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.