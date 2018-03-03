Hamaney'den Esad'a: Büyük bir savaşçı olduğunu gösterdi

İran dini lideri Ali Hamaney, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 'büyük bir savaşçı' olduğunu gösterdiğini belirtirken İran’ın Suriye’nin düşmanlarına karşı direnişine desteğini teyit etti.

İran dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin Suriye savaşında destek verdiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a övgü yağdırdı.

Ali Hamaney, Tahran’ı ziyaret eden bir Suriye resmi heyetiyle görüşmesinde Beşar Esad’ın 'büyük bir savaşçı' olduğunu gösterdiğini belirtirken, İran’ın Suriye’nin düşmanlarına karşı 'direnişine' desteğini teyit etti.

Birgün'ün Tasnim İngilizce'den aktardığına göre, Hamaney “Suriye’nin direnişini desteklemek görevimizdir” dediği görüşmede, “Elbette ki Sayın Beşar Esad, kendini büyük bir savaşçı olduğunu gösterdi ve tereddüt etmeden direndi ki bu bir ülke için çok önemli” sözlerini kullandı.

'İRAN'IN DESTEĞİ, IŞİD'E KARŞI ZAFER'DE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI'

Haberde, Suriye’deki iç savaşın patladığı 2011 yılından bu yana “İran’ın Suriye’nin yabancıların desteğindeki milislere karşı verdiği mücadelede müttefiki olmaya devam ettiği” belirtilirken, “İran’ın hem Suriye hem de Irak’a desteği, iki Arap ülkesinin IŞİD'e karşı elde ettiği zaferde önemli bir rol oynadı” denildi.