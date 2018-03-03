AA: Raco belde merkezi alındı, çatışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Bölgede çatışmaların yer yer sürdüğü bildirildi.

Raco'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

Habere göre, ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan PYD'lilerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da devam ediyor.