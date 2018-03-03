Lavrov: Yemen'deki iç savaşa sadece diyalogla son verilebilir

Etiyopya merkezli The Reporter Ethiopia gazetesine konuşan Lavrov, Yemen'deki askeri, politik ve insani durumu yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
Diğer yandan Yemen'de ulusal uyuma geri dönmenin an meselesi olamayacağına hazırlıklı olmak gerektiğini dile getiren Lavrov, "Çatışan tarafların birbirine yöneltecek çok şikayeti birikti, üstelik bu şikayetler her zaman asılsız olmayabiliyor. Bu yüzden Yemen fraksiyonları, bu anlaşmazlıkları aşma yollarını bulma yönünde yapıcı tartışmalara dönmeye hazır değil. Bu, ülkedeki krizin çözümü bağlamında bugünün temel sorununu oluşturuyor. Yine de bu, pes etmek için sebep olmamalı" ifadelerini kullandı.
'MÜZAKERE MASASINA OTURULMALI'
"Rusya olarak bu çalışmalara katkılarımızı sürdürme niyetindeyiz. Yemen iç savaşı başladığı ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışıyoruz, düzenli olarak tüm taraflarla görüşüyoruz. Aynı zamanda acı çeken Yemen halkına insani yardımın sağlanması yönünde pratik adımlar atıyoruz. Şu anda bu ülkeye yeni insani yardım kargosu göndermeyi planlıyoruz."
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