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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Yemen'deki iç savaşa sadece diyalogla son verilebilir

    © Sputnik/
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta BM olmak üzere uluslararası toplumun Yemenli tarafları şiddetten vazgeçerek müzakere masasına oturmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Rusya'nın Yemen'e yeni insani yardım kargosu göndermeyi planladığını da belirtti.

    Etiyopya merkezli The Reporter Ethiopia gazetesine konuşan Lavrov, Yemen'deki askeri, politik ve insani durumu yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

    Darawan sığınmacı kampı
    © Ruptly.
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    "Bu ülkede devam eden çatışmalar sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olması, sivil altyapının büyük kısmının yok edilmiş veya devre dışı bırakılmış olmasından dolayı ciddi endişe duyuyoruz. Arap koalisyonun katılımıyla uzun süredir devam eden Yemen'deki iç savaşa sadece diyalog, tüm siyasi güçlerin çıkarlarının karşılıklı olarak dikkate alınması yoluyla son vermenin mümkün olduğu konusunda ısrarcıyız."

    Diğer yandan Yemen'de ulusal uyuma geri dönmenin an meselesi olamayacağına hazırlıklı olmak gerektiğini dile getiren Lavrov, "Çatışan tarafların birbirine yöneltecek çok şikayeti birikti, üstelik bu şikayetler her zaman asılsız olmayabiliyor. Bu yüzden Yemen fraksiyonları, bu anlaşmazlıkları aşma yollarını bulma yönünde yapıcı tartışmalara dönmeye hazır değil. Bu, ülkedeki krizin çözümü bağlamında bugünün temel sorununu oluşturuyor. Yine de bu, pes etmek için sebep olmamalı" ifadelerini kullandı.

    'MÜZAKERE MASASINA OTURULMALI'

    Yemen
    © Sputnik/ Stringer
    Rusya, Yemen'de kapsamlı diyalogdan yana
    Başta BM olmak üzere uluslararası toplumun Yemenli tarafları şiddetten vazgeçerek müzakere masasına oturmaya teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Rusya olarak bu çalışmalara katkılarımızı sürdürme niyetindeyiz. Yemen iç savaşı başladığı ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışıyoruz, düzenli olarak tüm taraflarla görüşüyoruz. Aynı zamanda acı çeken Yemen halkına insani yardımın sağlanması yönünde pratik adımlar atıyoruz. Şu anda bu ülkeye yeni insani yardım kargosu göndermeyi planlıyoruz."

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    Etiketler:
    BM, Sergey Lavrov, Rusya, Etiyopya, Yemen
    Topluluk kurallarıTartışma
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