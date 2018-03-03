'Türkiye’nin hava saldırısında Esad yanlısı yaklaşık 40 milis öldü' iddiası

Saldırıda ölen kişilerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Daha önce Türk Hava Kuvvetleri’nin Afrin bölgesindeki hava saldırısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı 17 milisin öldüğü belirtilmişti.
Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinin yakınlarında düzenlediği hava saldırısında hükümet yanlısı 36 Suriyeli milisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıda ölen kişilerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Daha önce Türk Hava Kuvvetleri’nin Afrin bölgesindeki hava saldırısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı 17 milisin öldüğü belirtilmişti.
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