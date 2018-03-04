İsrail'de koalisyon çatlağı derinleşiyor

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının zamanında onaylanmaması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmasının ardından 6 partili İsrail koalisyon hükümetindeki çatlağın derinleştiği ve "erken seçimlerin kapıda" olduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüşün ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir" ifadelerine yer verildi.

'HAREDİLER ASKERLİK YASASINI REDDEDİYOR'



© REUTERS/ Ronen Zvulun İsrail'de koalisyon hükümetinde çatlak

Aynı kaynakların, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden koalisyondaki Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Tevrat Muhafızları) partilerinin, İsrail parlamentosunun (Knesset) Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısını onaylamadan 2019 bütçesini onaylamayı reddettiği belirtildi.

Koalisyondaki bu iki parti, 2014'ten bu yana, Knesset'in aralarında ultra-ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı kapsayan ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısını reddediyor.

Koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon ise dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek, dağılmasına neden olmakla tehdit etmişti.

EN ÇOK ENTEGRASYON SORUNU YAŞAYAN KESİM HAREDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Harediler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.