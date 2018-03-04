İsrail'de koalisyon çatlağı derinleşiyor

İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüşün ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir" ifadelerine yer verildi.
'HAREDİLER ASKERLİK YASASINI REDDEDİYOR'
Koalisyondaki bu iki parti, 2014'ten bu yana, Knesset'in aralarında ultra-ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı kapsayan ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısını reddediyor.
Koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon ise dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek, dağılmasına neden olmakla tehdit etmişti.
EN ÇOK ENTEGRASYON SORUNU YAŞAYAN KESİM HAREDİLER
İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Harediler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.
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