Rusya: Doğu Guta'daki militanlar sokağa çıkma yasağı ilan etti

Rusya'nın 27 Şubat'tan itibaren 'insani mola' uygulamasına başladığı Doğu Guta'daki gelişmeleri aktaran Zolotuhin, militanların insani mola süresince bölgede sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan ettiğini ve 5 günde sadece 2 çocuğun tahliye edilebildiğini belirtti.

Zolotuhin, "Suriye tarafından aldığımız bilgilere göre Doğu Guta'daki yasadışı silahlı grupların üyeleri, yerel halk için insani mola süresince sokağa çıkmayı yasakladı. Militanların koyduğu kuralları ihlal eden siviller, kamuya açık şekilde cezalandırılıyor" dedi.

'SİVİLLERİN İNSANİ KORİDOR ÜZERİNDEN KAÇMALARI ÖNLENİYOR'

Zolotuhin, sivillerin insani koridor üzerinden kaçmalarını engellemek için Doğu Guta'da toplanma yasağı getirildiğinin de altını çizdi.