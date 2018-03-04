Rusya: Doğu Guta'daki militanlar savaş suçu işliyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zolotuhin, "Yasadışı silahlı gruplar, provokasyona devam ediyor ve ateşkesi ihlal ediyor. Militanlar, havan mermileriyle ve otomatik tüfeklerle kontrol noktasına düzenli olarak saldırı düzenliyor. Kontrol noktası yakınındaki sağlık merkezinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. Söz konusu bölgeye 6 havan mermisi isabet etti. Yaralı yok" ifadelerini kullandı.

'MİLİTANLAR, KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN ARKASINA GİZLENİYOR'

Militanların, sivillerin Doğu Guta'dan tahliyesine engel olmayı sürdürdüğünü de kaydeden Zolotuhin, "Silahlı gruplar, konutlardaki konumlarını güçlendiriyor ve yaşlıların, kadınların, çocukların arkasına gizleniyor. Bu tür eylemleri savaş suçu olarak nitelendiriyoruz. Suçlular cezalandırılmalı" dedi.