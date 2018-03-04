'Suriye ordusu Doğu Guta yakınlarında birkaç cephede ilerledi'

SANA'ya açıklama yapan askeri kaynak, ordu birliklerinin Doğu Guta'da her gün saat 09:00'dan saat 14:00'a dek ilan edilen insani mola süresi haricinde gerçekleştirilen nitelikli operasyonlarda stratejik öneme sahip bir dizi belde, köy ve mezranın teröristlerden kurtarılıp kontrole alındığını ifade etti.

Askeri kaynak Otama, Havş el Salihiye, Havş Harabo, Neşşabiye, Hazrema, Beyt Nayim ve Ub Mezralarının yanı sıra Hava Savunma Taburu ve Ulaştırma Alayı'nın 'teröristlerden tamamen kurtarıldıklarını' aktardı.