Suriye Dışişleri: Militanlar Şam’ın Doğu Guta’ya gönderdiği insani yardımı engelledi

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Guta’ya 46 kamyon (insani yardım) göndermeye çalıştık, ancak militanlar koridora ateş açmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Suriye yönetiminin Ürdün’le sınır bölgesindeki Rukban sığınmacı kampına da insani yardım göndermek istediğini belirten Mikdad, “Fakat Birleşmiş Milletler (BM), yardımın gönderildiği kişilere ulaştıracağına dair garanti vermeli” diye konuştu.

Doğu Guta, aralarında Ceyş-ul İslam, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve Ahrar eş-Şam’ın bulunduğu terör örgütlerinin kontrolünde kalmaya devam eden Suriye'deki son bölgelerden biri. Terör yanlısı militanlar periyodik olarak Şam’ın merkezini ve civar yerleşimlerini ateş altında tutuyor.

Geçen yaz gerilimi azaltma bölgesinin kurulduğu Doğu Guta’daki gerilim son birkaç hafta giderek tırmanıyor.