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    Doğu Guta

    ‘Doğu Guta’daki militanlar bölgeden çıkış yollarını bloke etti’

    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Ortadoğu
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    Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki silahlı grupların bölgeden çıkış yollarını bloke ettiklerini, militanların bölgeye ateş açtıklarını ve hiçbir sivilin bölgeyi terk edemediğini belirtti.

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA
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    Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Yevtuşenko, “Bugün bir kez daha sivil halktan hiç kimse bölgeyi terk edemedi. Silahlı oluşumlar bölgeden çıkış yollarını bloke etmiş durumda. El Vafedin yerleşimindeki geçiş noktasına giden yoldaki güvenlik koridoruna ve geçiş noktasına, militanlar tarafından sürekli olarak ateş ediliyor” diye konuştu.

    9:00’dan 14:00’e kadar ateşkesi izleme merkezinin kontrolünde altıncı insani mola ilan edildiğini belirten Yevtuşenko, geçiş noktasının, sağlık merkezinin ve geçici sığınma kampının hazır bekletildiğini, ayrıca Doğu Guta halkının insani koridordan nasıl güvenli bir geçiş yapabilecekleri konusunda erişilebilir tüm kanallardan bilgilendirildiğini aktardı.

    Tümgeneral Yevtuşenko ayrıca insani molalar sırasında da saldırıların kesilmediğini, 12:50 sıralarında militanların bulunduğu bölgeden geçiş noktasının yakınındaki sağlık merkezine ateş açıldığı, 6 havan mermisinin atıldığı saldırıda yaralananların olmadığını belirtti.

    ‘ATEŞKESİ İZLEME MERKEZİNİN AÇTIĞI ACİL YARDIM HATTI BİR GÜNDE 39 KEZ ARANDI’

    Yevtuşenko, Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin açtığı acil yardım hattının 39 kez arandığını, aramalardan yarısından fazlasının Doğu Guta halkından geldiğini açıkladı.

    Gelen telefon aramalarından yerel halkın gıda, ilaç ve içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ettiğinin anlaşıldığını belirten Rus general, ayrıca militanların keyfi davranışları ile ilgili şikayetlerin geldiğini de sözlerine ekledi.

    Tümgeneral Yevtuşenko, “Savaş suçlarına, silahlı kışkırtmalara derhal son verilmesini ve sivil halkın tehlikelibölgelerden güvenli bir şekilde çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Yevgeni Yevtuşenko, Doğu Guta, Suriye
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