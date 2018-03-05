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    Doğu Guta'da Putin ve Esad posterleri

    Rusya: Militanlar, insani yardım karşılığında sivillerin Doğu Guta'dan ayrılmasına izin verecek

    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, Doğu Guta'daki militanların, insani yardım karşılığında sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vereceklerini taahhüt ettiklerini söyledi.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    ‘Doğu Guta’daki militanlar bölgeden çıkış yollarını bloke etti’
    Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinden bir yetkili, Doğu Guta'daki militanların, insani yardım karşılığında sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vereceklerini söyledi.

    İsmini vermek istemeyen yetkilinin Suriye ordusundan kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye Kızılayı'na ait  yardım konvoyunun bugün Doğu Guta'ya girmesi planlanıyor.

    Suriye ordusunun operasyonlarını durdurmasını öngören 'insani molaların' yedincisi bu sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlamıştı. 'İnsani mola' uygulaması yerel saatle 14.00'e (TSİ 15.00) kadar devam edecek.

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA
    Suriye Dışişleri: Militanlar Şam’ın Doğu Guta’ya gönderdiği insani yardımı engelledi
    Söz konusu uygulaması süresince sivillerin Doğu Guta'dan ayrılması için oluşturulan koridorun bulunduğu yerleşim yeri El Vafedin'in yakınlarına bu sabah insani yardım taşıyan 45 kamyon ve bir sahra hastanesi yerleştirilmişti.

    Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer daha önce, militanların koridora ateş açarak sivillerin bölgeyi terk etmesini engellediğini söylüyordu.

    Rusya'nın girişimi ile uygulamaya alınan 'insani molaların' amacı, sivillerin kendileri için açılan koridordan geçerek Doğu Guta'yı terk edebilmesi ve aynı koridor üzerinden bölgedekilere insani yardımların gönderilebilmesi.

    Rus askeri-Şam-El Vafidin mülteci kampı
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Doğu Guta'daki militanlar savaş suçu işliyor
    Bu uygulama, Doğu Guta'da insani durumun kötüye gitmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önceki cumartesi gecesi Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmesini izliyor.

    Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.

    Etiketler:
    Doğu Guta, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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