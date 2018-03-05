Rusya: Militanlar, insani yardım karşılığında sivillerin Doğu Guta'dan ayrılmasına izin verecek

İsmini vermek istemeyen yetkilinin Suriye ordusundan kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye Kızılayı'na ait yardım konvoyunun bugün Doğu Guta'ya girmesi planlanıyor.
Suriye ordusunun operasyonlarını durdurmasını öngören 'insani molaların' yedincisi bu sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlamıştı. 'İnsani mola' uygulaması yerel saatle 14.00'e (TSİ 15.00) kadar devam edecek.
Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer daha önce, militanların koridora ateş açarak sivillerin bölgeyi terk etmesini engellediğini söylüyordu.
Rusya'nın girişimi ile uygulamaya alınan 'insani molaların' amacı, sivillerin kendileri için açılan koridordan geçerek Doğu Guta'yı terk edebilmesi ve aynı koridor üzerinden bölgedekilere insani yardımların gönderilebilmesi.
Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.
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