Irak, Saddam ve Baas yetkililerinin mallarına el koyuyor

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi.

© AFP 2018/ MIKE NELSON Irak, Saddam dönemine ait parasını geri aldı

Açıklamada, komisyonun Baaslı yetkililerin mallarına el koyma kararının geçen yıl çıkarılan 72. yasaya dayandırılarak verildiği, haczin Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi.

Mallarına el konulması gereken toplam 4 bin 257 kişi olduğu belirtilirken, başbakanlık ve bakanlıklara gönderilen mektuba Baas Partisi'nin 52 üst düzey yetkilisi, bakanların aileleri, çocukları ve torunlarının isimlerin de eklendiği aktarıldı.

ABD'nin 2003 yılında işgali sonucu yıkılan Irak'taki Baas rejimi yetkilileri hakkında soruşturmaların yapılması ve mallarına el konulması için hükümete bağlı Adalet ve Kovuşturma Komisyonu kurulmuştu.



