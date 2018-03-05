Rusya: BM İnsan Hakları Konseyi'nin kabul ettiği Doğu Guta tasarısı, sahadaki gerçeklikten kopuk

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği yetkilisi Aleksey Goltyayev, İngiltere'nin sunduğu ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin kabul ettiği Doğu Guta'yla ilgili karar tasarısının sahadaki gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bugün 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin Doğu Guta'da yaptığı insan hakları ihlallerini kınayan' tasarıyı kabul etti. Tasarıyla, özellikle sağlık tesislerine ve sivil altyapılara yönelik saldırıları, sivilleri hedef alan hava saldırılarını ve Doğu Guta'da iddia edilen kimyasal silah kullanımını kınadı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Goltyayev, Rusya'nın tasarıyı 'sahadaki durumdan kopuk' bulduğunu vurguladı.

Goltyayev, "Daha önce Doğu Guta'daki durumu ve Suriye genelindeki enformasyon arkaplanını yorumlamıştık. Enformasyon arkaplanı yalanlarla dolu. Bilgilerin bir kısmı BM İnsan Hakları Konseyi'ne geliyor ve burada çoğaltılıyor. Sonuç olarak, tartışmaların ve oylamanın sahadaki durumdan tamamen uzak olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki oylamada 29 ülke tasarıyı desteklerken 4 ülke ret oyu kullandı, 14 ülkeyse çekimser kaldı.

Bu arada Rusya, tasarıda değişiklik yapılması önerisinde bulundu ancak bu öneri görmezden gelindi. Rusya'nın önerileri arasında Doğu Guta'dakiler de dahil Suriye genelindeki terör eylemlerinin kınanması, teröristlere verilen desteğin geri çekilmesi gibi hususlar yer alıyordu.