İsrail liderinin bir sırdaşı daha polisle anlaştı, Benyamin-Sera Netanyahu'nun kayıtlarını teslim edecek

Yolsuzluk soruşturmalarının kıskacındaki İsrail Başbakanı aleyhine tanıklık yapacak eski sırdaşlarının sayısı üçe çıktı. Eski basın danışmanı Nir Hefetz, savcılığın tanığı olup Benyamin-Sera Netanyahu'nun kayıtlarını teslim etmeyi kabul etti.

© REUTERS/ Gali Tibbon Netanyahu 5 saat sorguya çekildi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları geri dönüşü olmayan noktaya ilerliyor.

Netanyahu hükümetinin telekom devi Bezeq'e on milyonlarca dolarlık imtiyazlar sağlaması karşılığı Bezeq'in uzantısı Walla haber sitesinin sürekli olarak Benyamin-Sera Netanyahu çifti lehine haberler yaptığı suçlamalarıyla ilgili soruşturmada dramatik bir gelişme yaşandı.

'DEVLETİN TANIĞI OLACAK'

'Dosya 4000' denen soruşturmada gözaltına alınan kilit isimlerden olan başbakanın eski basın danışmanı Nir Hefetz, polisle anlaştı. Hefetz, savcılığın tanığı olup Benyamin-Sera Netanyahu'nun ses kayıtlarını teslim etmeyi kabul etti.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's former top adviser Nir Hefetz signs a state's witness agreement in a high-profile corruption case involving the Israeli leader https://t.co/sa92lOSwDp pic.twitter.com/9oWNYwMV6B — China Xinhua News (@XHNews) 5 Mart 2018

HABERİ BEYAZ SARAY'DAYKEN ALDI © AFP 2018/ ABIR SULTAN Netanyahu'ya yargı kıskacı daralıyor: Telekom devine rüşvetle doğrudan ilişkili

Bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanan Netanyahu, Beyaz Saray'daki konuk evindeyken 'kötü haberi' aldı. İsrail lideri, sırlarını saklayan en yakın adamlarından üçüncüsünün de kendi aleyhine tanık olacağını öğrendi.

'TANIKLIK KARŞILIĞI YARGILAMA, MAHKUMİYET OLMAYACAK'

Haaretz gazetesine göre Netanyahu aleyhine tanıklık karşılığı Hefetz yargılanmayacak, para ya da hapis cezasına çarptırılmayacak. 'Dosya 4000'in yanısıra Netanyahularla ilgili diğer soruşturmalarla ilgili de bilgi verecek olan eski basın danışmanı, ifade verdiği sürece tecrit edilmiş bir tesiste tutulacak.

"In the service of Benjamin and Sara Netanyahu, whose obsession with the media turned pathological long ago, Hefetz was the mover, shaker, planner and executor of their darkest desires" https://t.co/erimmsaqCy — Chemi Shalev (@ChemiShalev) 5 Mart 2018

'Dosya 4000'e göre Netanyahu çifti ile Bezeq arasındaki irtibatı sağlayan, rüşvet alan ve adaletin tecellisini engelleyen Hefetz, 'Dosya 1270' ve 'Dosya 2000'in de tanıklarından.

SORUŞTURMA İÇİNDE SORUŞTURMA

2015'te 4. kez başbakan seçilen Netanyahu hakkında 2016-2018 arasında açılan yolsuzluk soruşturmalarının adları şöyle: Dosya 1000, Dosya 1270, Dosya 2000, Dosya 3000, Dosya 4000.