El Nusra Doğu Guta'da insani yardım konvoyuna saldırdı

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Yuriy Yevtuşenko, Doğu Guta'daki yasadışı silahlı oluşumların, Rus tarafının her gün uyguladığı insani molaya rağmen Şam mahallelerine ve Muhayyam el-Vafedin'deki insani koridora saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Doğu Guta'daki sivillerin teröristler tarafından engellendiğini ve canlı kalkan olarak kullanıldığını söyleyen Yevtuşenko, Madiara yerleşimindeki El Nusra'nın Duma'ya gönderilen insani yardım konvoyuna havan toplarıyla saldırdığını belirterek, "İnsani misyon çalışanları arasında ölü ya da yaralı yok" dedi.

İnsani konvoyun Duma'ya ulaşarak malzemeleri dağıttığı ifade edildi.

'GÜVENLİ ÇIKIŞI GARANTİ ETMEYE HAZIRIZ'

Doğu Guta'daki silahlı grupların liderlerine seslenen Yevtuşenko, sivillerin bölgeden çıkmasına engel olmamaya çağırdı. Merkez başkanı, "Eğer sivilleri, kontrolünüzdeki bölgelerden çıkarmak istemiyorsanız siz ve ailelerinize de Doğu Guta'dan güvenli çıkışı garanti etmeye hazırız. Bunun için gereken sayıda ulaşım araçları sunulacak ve tüm güzergah boyunca koruma sağlanacak" dedi.