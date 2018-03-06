Kahire'ye giden yolcu uçağında panik

Kahire'ye giden Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait bir yolcu uçağının kokpitine kimliği bilinmeyen bir kişinin girmeye çalıştığı ancak engellendiği açıklandı. Uçak Umman'a geri döndü.

© AP Photo/ Mohammad Khademosheikh/Mizan Haber Ajansı İran'da 66 kişiyle birlikte düşen uçağın kara kutuları bulundu

'Yoom7' adlı haber portalının aktardığına göre olay, Umman'dan Kahire'ye giden EgyptAir'a ait yolcu uçağının kalkışından 26 dakika sonra yaşandı.

Açıklamaya göre yolculardan biri önce hosteslere saldırdı ardından da uçağın kokpitine girmeye çalıştı.

Saldırganın engellendiği ve durumun kontrol altına alındığı belirtilirken uçağın Umman'ın başkenti Maskat'a döndüğü aktarıldı.

Sputnik'e konuşan bir havacılık kaynağı ise yolcunun kokpite girmeye çalışmadığını ancak saldırganca davrandığını ve Umman'da yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başaltıldı.

#BREAKING: Unknown individuals attempted to break into cockpit of @EGYPTAIR aircraft from #Oman bound for #Cairo, but were stopped – reports pic.twitter.com/7gCOQdOK6G — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 6, 2018

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