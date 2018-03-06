Kahire'ye giden yolcu uçağında panik

Açıklamaya göre yolculardan biri önce hosteslere saldırdı ardından da uçağın kokpitine girmeye çalıştı.
Saldırganın engellendiği ve durumun kontrol altına alındığı belirtilirken uçağın Umman'ın başkenti Maskat'a döndüğü aktarıldı.
Sputnik'e konuşan bir havacılık kaynağı ise yolcunun kokpite girmeye çalışmadığını ancak saldırganca davrandığını ve Umman'da yetkililere teslim edildiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başaltıldı.
#BREAKING: Unknown individuals attempted to break into cockpit of @EGYPTAIR aircraft from #Oman bound for #Cairo, but were stopped – reports pic.twitter.com/7gCOQdOK6G— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 6, 2018
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