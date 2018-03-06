Peskov: Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını yalnızca tarafsız bir komisyon belirleyebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Şam’ın Suriye’de kimyasal silah kullandığı iddialarının doğru olup olmadığının yalnızca uluslararası tarafsız bir komisyonun gerçekleştireceği soruşturma ile belirlenebileceğini söyledi. Peskov ABD’nin iddialar üzerinden uluslararası hukuka aykırı hiçbir eylemde bulunmamasını umduklarını da ekledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Washington Post’ta yer alan ve Şam’ın Suriye’de kimyasal silah kullandığı iddiaları doğrultusunda Washington’ın ülkede saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığı haberine ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov şunları söyledi: "Suriye’deki kimyasal silahlar imha edildi. Bu yalnızca Rusya değil Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından da doğrulandı. Suriye hükümetine yönelik üstü kapalı ve asılsız suçlamaların meydana getirdiği provokasyonlar devam ediyor. Rusya olarak kimyasal silah kullanımı kabul edilemez buluyor, böyle şüpheler oluştuğunda her seferinde uluslararası gözlem ve araştırmaları başlatan taraf oluyoruz."

Rusya’nın girişimlerine rağmen, diğer tarafların iddialara yönelik uluslararası bir gözlem ve soruşturma gerçekleştirilmesi konusunda net bir isteksizlik gösterdiğini vurgulayan Peskov, şöyle devam etti: "Bu tarz suçlamaları yöneltmenin yalnızca uluslararası bir komisyon, uluslararası bir çalışma grubunun çıkarımları sonucunda mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu oluşum istenen şekilde isimlendirilebilir. Önemli olan tarafsız bir soruşturma gerçekleştirilmesi. Böyle bir soruşturma olmadan suçlamalar imadan öteye gidemez."

ABD’nin ne olursa olsun saldırı gerçekleştirmesi halinde Moskova’nın nasıl tepki vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov “Uluslararası hukukun daha fazla ihlaline neden olacak hiçbir eylemin gerçekleşmemesini umalım” dedi.

PENTAGON NE DOĞRULADI NE DE YALANLADI

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway de Sputnik’e yaptığı açıklamada konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Galloway “Kural olarak, gelecek planlarımız hakkında konuşmuyoruz” dedi.

Washington Post’un haberine göre Beyaz Saray’da geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında Suriye konulu bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Trump yönetimi, Şam’ın Doğu Guta’da kimyasal saldırı kullandığı iddialar nedeniyle Suriye’ye karşı yeni bir askeri eyleme geçme ihtimalini ele aldı.

Haberin dayandırıldığı kaynak, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, böyle bir adıma karşı çıktığını, Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın saldırıdan yana tutum sergilediğini ifade etti. Bir başka kaynak da Trump’ın da herhangi bir saldırı için onay vermediğini, diğer yetkililerin durumu takip etmeye devam edeceğini söyledi.