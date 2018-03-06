Rusya’dan ABD’ye BMGK’nın kararına uyma çağrısı

Konaşenkov, ABD’nin kontrolündeki Rakka ve El Tanf üssü yakınlarındaki Rukban sığınmacı kampının, 2401 sayılı kararın uygulanmadığı tek yerler olduğunu vurguladı.
Konaşenkov “2401 sayılı kararın yürürlüğe girmesinden beri buralara insani yardım konvoyları gönderilemedi. Bombardıman gerçekleştirdikleri Rakka ve Rukban sığınmacı kampındaki insanların durumu bir felaket” dedi.
'200 BİN SIĞINMACI HALEP’E DÖNDÜ'
Konaşenkov, son günlerde Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin yardımıyla 200 bin Suriyeli göçmenin Halep’e döndüğünü vurguladı.
Konaşenkov, merkezin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Halep’e güvenli geçiş sağlamasının ardından 1000’den fazla Suriyeli ailenin evlerine dönebildiğini aktardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)