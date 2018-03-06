Rusya’dan ABD’ye BMGK’nın kararına uyma çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’ye BMGK’nın 2401 sayılı kararına uyma ve kontrolündeki bölgelere insani yardım kuruluşları ve BM’nin ulaşmasına engel olmama çağrısı yaptı.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov “ABD’yi BMGK’nın 2401 sayılı kararına uymaya, uluslararası yardım kuruluşları ve BM yetkililerinin insani durumu değerlendirmesi ve sivil halka yardım etmeye yönelik adımlar atması için, kontrolündeki bölgelere erişimini engellememeye çağırıyoruz” dedi.

Konaşenkov, ABD’nin kontrolündeki Rakka ve El Tanf üssü yakınlarındaki Rukban sığınmacı kampının, 2401 sayılı kararın uygulanmadığı tek yerler olduğunu vurguladı.

Konaşenkov “2401 sayılı kararın yürürlüğe girmesinden beri buralara insani yardım konvoyları gönderilemedi. Bombardıman gerçekleştirdikleri Rakka ve Rukban sığınmacı kampındaki insanların durumu bir felaket” dedi.

'200 BİN SIĞINMACI HALEP’E DÖNDÜ'

Konaşenkov, son günlerde Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin yardımıyla 200 bin Suriyeli göçmenin Halep’e döndüğünü vurguladı.

Konaşenkov, merkezin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Halep’e güvenli geçiş sağlamasının ardından 1000’den fazla Suriyeli ailenin evlerine dönebildiğini aktardı.

