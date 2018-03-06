Netanyahu ısrarlı: Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş izni verildi

Netanyahu, Suudi kraliyetinin Air India'ya Tel Aviv'e gidiş geliş için hava sahasından geçiş izni verdiğini söyledi.
Ancak daha önce bu yönde çıkan haberleri Riyad yalanlamıştı.
AIR INDIA: TALEPTE BULUNDUK, HENÜZ YANIT ALAMADIK
Nitekim İsrail liderinin ardından açıklama yapan Air India, Suudi Arabistan'dan böyle bir talepte bulunduğu, ama henüz olumlu yanıt alamadığını duyurdu.
Buna rağmen İsrail medyası, Suudi hava sahasından uçuşların mart sonunda başlamasını bekliyor.
İlk etapta Suudi yetkililerden yeni bir açıklama gelmedi.
İRAN'A KARŞI İTTİFAK
İran'a karşı İsrail-Suudi kraliyeti arasındaki ilişkiler gelişse de Riyad İsrail devletini tanımamayı sürdürüyor.
Suudilerin 70 yıllık hava sahası yasağının kalkması ise İsrail'le yakınlaşmanın ötesinde doğrudan İran'a yönelik mesaj anlamına gelir.
UÇUŞ 2-3 SAAT KISALIR
İsrail devletinin havayolu El Al'ın haftada dört kez Hindistan'ın Mumbai kentine uçuşu, güneye Etiyopya'ya yönelip oradan Hindistan'ın doğusuna dönmek zorunda kaldığından 7 saat sürüyor. Doğrudan Suudi hava sahasından geçilebilse mesafe 2-3 saat kısalacak.
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