Netanyahu ısrarlı: Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş izni verildi

Suudi Arabistan'ın ilk kez İsrail'e doğrudan uçuşlara hava sahasını açıp Hindistan Havayolları'na (Air India) geçiş izni verdiği haberleri yılan hikayesine dönerken İsrail liderliğinden yeni açıklama geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu, Air India'nın Suudi Arabistan ile hava sahasını kullanmak için anlaştığı iddiasında ısrar etti.

ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş izni iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Netanyahu, Suudi kraliyetinin Air India'ya Tel Aviv'e gidiş geliş için hava sahasından geçiş izni verdiğini söyledi.

Ancak daha önce bu yönde çıkan haberleri Riyad yalanlamıştı.

AIR INDIA: TALEPTE BULUNDUK, HENÜZ YANIT ALAMADIK

Nitekim İsrail liderinin ardından açıklama yapan Air India, Suudi Arabistan'dan böyle bir talepte bulunduğu, ama henüz olumlu yanıt alamadığını duyurdu.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş iznini Riyad yalanladı

Buna rağmen İsrail medyası, Suudi hava sahasından uçuşların mart sonunda başlamasını bekliyor.

İlk etapta Suudi yetkililerden yeni bir açıklama gelmedi.

İRAN'A KARŞI İTTİFAK

İran'a karşı İsrail-Suudi kraliyeti arasındaki ilişkiler gelişse de Riyad İsrail devletini tanımamayı sürdürüyor.

Suudilerin 70 yıllık hava sahası yasağının kalkması ise İsrail'le yakınlaşmanın ötesinde doğrudan İran'a yönelik mesaj anlamına gelir.

UÇUŞ 2-3 SAAT KISALIR

İsrail devletinin havayolu El Al'ın haftada dört kez Hindistan'ın Mumbai kentine uçuşu, güneye Etiyopya'ya yönelip oradan Hindistan'ın doğusuna dönmek zorunda kaldığından 7 saat sürüyor. Doğrudan Suudi hava sahasından geçilebilse mesafe 2-3 saat kısalacak.