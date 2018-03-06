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    Doğu Guta-İnsani koridor

    Rusya: Suriye ordusu, Doğu Guta'daki militanlar için insani koridor açtı

    © REUTERS/ Suriye Kızılayı
    Ortadoğu
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    Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Vladimir Zolotuhin, Suriye ordusunun başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'da insani koridor açtığını ifade etti.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
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    İnsani koridorun sadece Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesindeki siviller için olmadığını belirten Zolotuhin, bölgeyi aileleriyle beraber terk etme önerisi yapılan militanların da koridoru kullanabileceğini vurguladı.

    'BU KEZ İNSANİ KORİDOR SADECE SİVİLLER İÇİN DEĞİL MİLİTANLAR VE AİLELERİ İÇİN DE AÇILDI'

    Zolotuhin, "Bugün yerel saatle 09.00-14.00 arasında sekizinci insani mola uygulandı. Ancak bu kez insani koridor sadece siviller için değil, militanlar ve aileleri için de açıldı. Üstelik yasadışı silahlı grupların silahlarını yanlarına alma izni verildi" dedi.

    Zolotuhin'in aktardığına göre şu an itibarıyla sivil tahliyesi gerçekleşmedi.

    'BUGÜN SALDIRILARDA AZALMA VAR'

    Bu arada Zolotuhin, insani koridorun bulunduğu bölgede, Doğu Guta'da ve Şam çevresinde gergin durumun devam etmesine rağmen, bugün Muhayyam el Vafedin kontrol noktası ve etrafında düzenlenen saldırılarda bir azalma kaydedildiğini belirterek, bunun silahlı grupların Rusya'nın tahliye teklifini değerlendirmesinden kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

    'ŞAM'IN KENAR MAHALLELERİNDE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR'

    Bununla birlikte başkent Şam'ın kenar mahallelerinde saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Zolotuhin, "Dün Dahiyyat el Esad kasabasındaki Tişrin hastanesine havan mermileriyle ateş açıldı. Saldırı, Duma'da Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) kontrolündeki bölgeden düzenlendi. Yasadışı silahlı grupların liderlerini ateşkes rejimi ihlallerine son vermeye, sivillerin tahliyesine izin vermeye ya da Doğu Guta'dan bizzat çıkmaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İnsani koridor, Vladimir Zolotuhin, Rusya, Doğu Guta, Suriye
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