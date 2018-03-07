Putin: Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’ye yönelik anlaşmaları işe yarıyor

© AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan, Putin ile Doğu Guta ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Rus gazeteci Vladimir Sovolyev, '2018'de Dünya Düzeni' adlı belgesel filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başka ülkelere güvenmenin mümkün olup olmadığını sordu.

'İLK YAPILACAK ŞEY, BİZİM ÇIKARLARIMIZA SAYGI GÖSTERİLMESİ İÇİN BAŞKALARININKİLERE SAYGI GÖSTERMEK'

Putin gazeteciye yanıtında "Güvenmek ne anlama geliyor? Her ülkenin kendi çıkarları var. Rusya'nın da, Ortadoğu ülkelerinin de, İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Mısır'ın da, İsrail'in de, Ürdün'ün de… ABD, Çin, Hindistan gibi küresel aktörlerin de çıkarları var. Rusya'nın da kendi çıkarları… İlk olarak yapılacak şey, bizim çıkarlarımıza saygı gösterilmesi için başkalarının çıkarlarına saygı göstermek. Bu zor bir süreç" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİN KARMAŞIKLIĞINA RAĞMEN TÜRKİYE VE İRAN'LA MASAYA OTURDUK'

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran'la masaya oturduk ve belirli anlaşmaların garantörü olduk. Bu anlaşmalar da işe yarıyor."

Putin, Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiklerini de ifade etti.

'BİZ SURİYE'DE KENDİ YOLUMUZDAN GİTTİK'

Putin, Sovolyov'un 'Suriye krizinin çözümünde Rusya inisiyatifi yakalamayı nasıl başardı?' sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Biz sadece kendi yolumuzdan gittik, bu yol da herkes için olumlu sonuçlar getirdi".

'TERÖRLE MÜCADELEDE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ'

Terörü yenmenin tek başına mümkün olmadığını ve teröre karşı güçlü, uluslararası bir cephe oluşturulması gerektiğini kaydeden Putin "Bu sorun ayrıca yalnızca silahla çözülemez. Terörün nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu nedenler neler? Adil olmayan uluslararası ilişkiler, birçok ülkedeki yoksulluk, gençlerin doğru eğitim almaması. Ülkeler güçlerini birleştirmeli ve teröre karşı ortak bir cephe oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'NIN VAROLMADIĞI BİR DÜNYA NEDEN OLSUN?'

Putin, olası bir nükleer çatışmayı da 'küresel bir felaket' olarak nitelendirdi.

Putin "Bu insanlık için küresel bir felaket olur. Hem bir Rusya vatandaşı hem de Rusya'nın devlet başkanı olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum: Rusya'nın varolmadığı bir dünya neden olsun?" dedi.

'NÜKLEER SİLAHI, BİZE KARŞI NÜKLEER BİR SALDIRI YAPILMASI HALİNDE KULLANIRIZ'

Putin, Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmamasına ilişkin soruya da "Bu çok önemli, hassas bir konu. Bu konuda söyleyeceklerim hem ülke içinde hem de yurtdışında duyulmalı. Böyle bir planımızın hiçbir zaman olmamasını umuyorum. Teorik açıdan da, böyle bir durum herhangi bir saldırıya karşılık verme şeklinde olur. Nükleer silah kullanma yönünde bir karar ancak, bizim uyarı sistemlerimiz tarafından Rusya topraklarına doğru bu tarz bir füzenin fırlatıldığının tespit edilmesi, net bir tahminde bulunulması, uçuş rotasının ve düşüş saatinin belirlenmesinin ardından verilebilir. Bu da bizim için meşru bir hak olur, misilleme niteliğinde bir yanıt olur" yanıtını verdi.

'TRUMP KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIM'

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili olarak da "Trump konusunda hayal kırıklığım olmadı, olamaz da. Ancak insani anlamda bende çok iyi bir izlenim oluşturdu. Bana kalırsa, Trump dengeli biri. Görünüşe göre, geçmiş deneyimleri ve yaptığı iş nedeniyle sorunların derinine iniyor, iletişim kuruyor. Karşısındaki kişiyi dinliyor. Trump, müzakere edilebilen biri, onunla anlaşma arayışına girilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.