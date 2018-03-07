Sözcü Kalın: YPG birtakım dersler çıkarmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afrin konusunda kararlılığının tam olduğunu belirterek, "İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Buradan YPG/PYD'nin de birtakım dersler çıkartması gerekir" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Guta için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşme yapacağını duyurdu.