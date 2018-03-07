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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

    Sözcü Kalın: YPG birtakım dersler çıkarmalı

    © AA/
    Ortadoğu
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afrin konusunda kararlılığının tam olduğunu belirterek, "İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Buradan YPG/PYD'nin de birtakım dersler çıkartması gerekir" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Guta için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşme yapacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    • YPG güçleri
      © AFP 2018/ Delil Souleiman
      Pentagon: YPG unsurlarının Afrin'e gitmesi IŞİD karşıtı operasyonu yavaşlatıyor
      Sahada son derece dinamik gelişmeler yaşanıyor. MİT'in sahada ÖSO'nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu hatırlatmak isterim. Zaman zaman Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığı şeklinde beyanların geldiğini görüyoruz. Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için engel değildir. Batılı ülkeler için de bir samimiyet testidir.
    • Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir. Müttefiklerimizden beklentimiz bu yöndedir. Burada özellikle son günlerde gündeme gelen sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin bir takım engelleri var. Dün, BM Sözcüsü de bunu kayda geçirdi. YPG/PYD Afrin'i ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır. Hamdolsun bu müdahale ile Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir.

    'UYARILARIMIZI YAPTIK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan, ABD'nin Menbiç teklifini açıkladı
      PYD/YPG terör örgütünün Afrin'deki sivillerin çıkmasını engellemeye çalışmasını da bilmek lazım. Afrin'e eleştiriler getirmek yerine müttefiklerimizin YPG'nin savaş suçu ihlallerini dikkate alması gerekir.
    • Menbiç'ten bir grup YPG'linin Afrin'e kaydırılması ile ilgili uyarılarımızı yaptık. Mutlaka devreye girmesi beklenir müttekilerimizden. Biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Kararlılığımız tamdır. Buradan YPG/PYD terör örgütünün de bir takım dersler çıkartması gerekir.

    ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞECEK

    • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Mehmet Ali Özcan
      Erdoğan, Putin ile Doğu Guta ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü
      Doğu Guta'da yaşanan hadiseler… BM kararı çerçevesinde 30 gün boyunca bir ateşkes ilan edilmişti. Son 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun tam manasıyla uygulanmadığını gösteriyor. Yoğun bir diplomasi girişimini tekrar başladılar. Bugün öğleden sonra sayın Ruhani ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanımızın.
    • Doğu Guta bağlamında şunun altını da çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın diplomasi çalışmaları çerçevesinde bütün imkanları netice almak için seferber etmiş durumdayız.

    TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

    • AB - Türkiye
      © AFP 2018/ BULENT KILIC
      AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı
      26 Mart'ta Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızın da iştirakleri ile vize, mülteci yardımları, yeni fasılların açılması ve diğer konular etraflı bir şekilde ele alınacak.
    • Suriyeli mülteciler için ayrılan fonların aktarımı konusunda bir süreç ilerliyor ama arzu edilen hızda ve etkinlikte değil. En azından ikinci 3 milyarın daha hızlı bir şekilde aktarılması, mültecilere ulaştırılması konusunda biz Türkiye olarak kendi aramızdaki çalışmalarımızı, koordinasyonumuzu tamamladık

    'BAYRAK YAKMAK NEFRET SUÇUDUR'

    • Yunanistan'da Türk bayrağı yakıldı
      © REUTERS/
      Ankara'dan Atina'ya: Bayrağımızı yakanları yakalayın
      (Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılması)       5 Mart'ta Atina'da yapılan bir gösteride ırkçı parti tarafından Türkiye Cumhuriyeti bayrağının yakılmasını nefretle kınıyoruz. Bu konuda girişimler de yaptık. Yunan makamlarından derhal bunların faillerinin bulunması ve hukuk önüne çıkartılması için beklentimizi ifade etmek istiyorum. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabilir, farklı yorumlar olabilir ama bir ülkenin bayrağını yakmak nefret suçudur.

    'PENTAGON'DA YÖNETİM ZAFİYETİ OLDUĞU ÇOK AÇIK'

    • Hami Aksoy
      Fatih Aktaş
      Dışişleri: Pentagon sözcüsü saçmalamaya devam etmiş
      (Pentagon sözcüsünün 'General Mazlum' açıklaması)       Pentagon'dan orta, alt düzen sözcülerin açıklamaları geliyor. Bizim Amerikalı yetkililerle, Başkan, Bakan düzeyinde konulara muhalif açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Burada yönetim zafiyeti olduğu çok açık. Terör örgütünün menbusuna askeri bir atıfta bulunmak, bir terör örgütünü meşru kılmak demektir. Bilgi eksikliği yok, zihniyet sorunu var.

    'DOĞU AKDENİZ'İ UZLAŞI VE ORTAK FAYDA BÖLGESİ HALİNE GETİRELİM'

    • AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
      © REUTERS/ Phil Noble
      Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi, AB-Türkiye zirvesini tehlikeye soktu
      (Doğu Akdeniz'deki petrol arama girişimi)       Doğu Akdeniz'i bir çatışma ve ihtilaf bölgesi değil, bir uzlaşı ve ortak fayda bölgesi haline getirelim. Bunun için Kıbrıs'ta Türk tarafı ile Rum tarafı bu çizdiğimiz çerçevede ortak bir çalışma yapsınlar, biz de Türkiye olarak buna destek verelim. Bunun içerisinde Yunanistan olabilir, başka ülkeler olabilir, bununla ilgili bizim bir sorunumuz yok ama egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde birtakım gayri kanuni yollardan oralarda arama çalışmalarına girerseniz bunun tabii ki sonuçları olur ve Türkiye de gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmez.

    'MÜSLİM'İN İADESİNDEKİ GECİKMELER KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU GÖSTERİR'

    • PYD Eşbaşkanı Salih Müslim
      © AA/ Mustafa Öztürk
      AA: Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in iadesini istedi
      (Eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim'in iadesi talebi)       Salih Müslim ve diğer kişilerle ilgili bizim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde talep hakkımız vardır. Bunları iade etmek isteyen ülkeler gerekli hukuki gerekçelere sahip olmak zorundadır. Bu kişileri Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı bu kişileri iade etmek için yeterli hukuki gerekçe ve zemin bulunmaktadır. Bunun dışındaki gecikmeler, oyalamalar kararın daha ziyade siyasi olduğunu gösterir.
    • Prag'da tutulması, bırakılması, Almanya'da ortaya çıkması vesaire… Aslında burada Avrupalıların da oturup düşünmesi lazım. Türkiye gibi bir müttefiklerinin terör örgütünün mensubu olarak gördüğü, ilan ettiği bir kişiye Avrupa sokaklarında, başkentlerinde böyle elini kolunu sallayarak imkan ve fırsat vermeleri ne anlama geliyor? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Türkiye buna tepki gösterdiği zaman, 'Niye Türkiye bu konularda böyle sert tepki gösteriyor' diye bir tavır içinde olmamaları gerekiyor.

    ERDOĞAN-PUTİN ARASINDAKİ DOĞU GUTA GÖRÜŞMESİ

    • Doğu Guta
      © REUTERS/ Bassam Khabieh
      El Nusra Doğu Guta'da insani yardım konvoyuna saldırdı
      Doğu Guta'daki temel problemler, orada terör grupları var Nursa gibi. Bunların oradan çıkartılması ile ilgili bir çalışma var. Bu tam manasıyla hayata geçirilmedi. Rejim de bunu bahane ederek saldırmaya devam etti. Cumhurbaşkanımız, dün sayın Putin ile bunu görüştü. Sayın Putin de bu konu ile ilgili gerekli talimatları vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde somut neticelerini göreceğimizi ümit ediyoruz.

    'GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK'

    • Şu anda gündemimizde erken seçim yok. Bununla ilgili farklı bir durum söz konusu değil. Bir erken seçim olacak söylentileri üzerinden Zeytin Dalı Harekatı devam ederken böyle zihin bulandırıcı spekülasyonlara itibar etmemek gerekir.

    ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

    • Bu fabrikalar iyi işletilmediği için, zarar ettiği için özelleştiriliyor. Orada çalışan işçilerimize de opsiyon verildi. Çalışan işçilerimiz açısından da mağduriyet söz konusu değil. Özelleştirilmesi gıda üretimi ile ilgili mevzuatın dışına çıkılacağı anlamına asla gelmez.
    Etiketler:
    özelleştirme, Şeker fabrikası, erken seçim, YPG, Pentagon, Salih Müslim, Vladimir Putin, Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz, ABD, Türkiye, İran, Rusya, Menbiç, Afrin, Doğu Guta
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