Türkiye, Suudi Veliaht Prensi'nin 'şer ekseninde'

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısırlı gazetecilere ''İran, Türkiye ve terörist gruplar çağımızın şer üçgeni. Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden tesis etmek istiyor'' dediği iddia edildi.

Bir yandan Suudi Arabistan'da reformlar yaparken diğer yandan Ortadoğu'yu fena halde karıştıran Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), Mısır, Birleşik Krallık ve ABD'yi kapsayan bir tura çıktı. Bugün Londra'yı ziyaret eden ve başbakandan kraliçeye dek en üst düzeyde ağırlanan Suudi Veliaht Prensi, önceki durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yle yoğun temaslar yürütürken medyaya demeçlerinde Türkiye'yi de hedef tahtasına koydu.

El Şoruk gazetesine, CBC kanalına demeçler veren ve gazetecilerle sohbet eden MbS, 'İran, Türkiye ve terörist grupların çağımızın şer üçgeni olduğunu' söyledi.

ELHADİDİ AKTARDI © REUTERS/ Bandar Algaloud Suudi Veliaht Prensi'nden 'şok terapisi'

Mısırlı gazeteci Lamis Elhadidi'ye göre Türkiye'den ''Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor'' diye söz eden Suudi Veliahtı, İran'ı da 'mezhepçilik yapmak ve ideolojik devrimini yaymaya çalışmakla' suçladı.

KATAR MESAJI

Veliaht Prens, Suud liderliğindeki blokun İran ve Müslüman Kardeşlerle ilişkileri gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Katar'la ilgili bu ay sonunda Riyad'da düzenlenecek Arap Birliği zirvesinden dışlanmayacağı ama krizin daha uzun süre devam edeceği mesajını verdi.

Elhadidi ise MbS'nin Katar ile yaşanan krizi aslında büyük bir mesele olarak görmediği, bir bakanın bir günde çözebileceği bir sorun olarak gördüğünü aktardı.

SUUDİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN 'YALANLAMA'

Daily Sabah'ın haberine göre bu sözlere sosyal medyada Türkiye'den kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elhadidi'yi yalanlamaya yönelik bir açıklama yayımladı.

Suudi Büyükelçiliği'nin açıklamasında ''Veliaht Prens, şer güçlerden söz ederken Müslüman Kardeşler ve radikal grupları kast etmiştir'' denildi.