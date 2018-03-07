Rus, Türk ve İranlı diplomatlar, Cenevre'de de Mistura'yla görüştü

Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'dan diplomatların BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla bir görüşme yaptığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus, Türk ve İranlı diplomatlar ile de Mistura arasındaki görüşme dün Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşti.

Rusya'yı Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Başkanı Sergey Verşinin'in temsil ettiği görüşmede taraflar, 30 Ocak'ta Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi için atılacak adımları istişare etti.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'daki durumun ele alındığı bölümde Verşinin, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve bununla ilişkili grupların Şam'ın kenar mahallelerine her gün saldırarak ve sivillerin tahliyesine engel olarak istikrarı bozucu bir yol oynadığını vurguladı.