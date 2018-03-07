Zaharova: Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif görüşmesine Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcileri katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da yapacağı toplantıya Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcilerinin davet edilmeyeceğini söyledi.

Zaharova, "16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları arasında Astana sürecinin garantör ülkelerinin çabalarını koordine etmek amacıyla üçlü görüşme yapılması planlanıyor. Görüşme, formatı bakımından Astana'daki üst düzeyli klasik görüşmelerden ayrılıyor. Zira bu görüşmeye Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcileri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura dışındaki yabancı gözlemciler katılmayacak" dedi.

'TARAFLAR NAZARBAYEV'LE GÖRÜŞEBİLİR'

Zaharova, görüşmenin taraflarının Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'le bir araya gelebileceğini sözlerine ekledi.

Rusya'nın Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Musiyenko, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da Suriye gündemiyle bir araya geleceğini belirtmişti.