'Suriye ordusu, Doğu Guta'daki ilerleyişini sürdürüyor'

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'yı militanların elinden kurtarmak için faaliyetlerini sürdüren Suriye ordusunun bölgedeki ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ordusundan bir albayın resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamaya göre hükümet güçleri, Doğu Guta'nın Masraba köyündeki militanlara ait savunma hattına taarruz gerçekleştirdi.

'KISA SÜRE SONRA DEVLETİN KUCAĞINA KAVUŞACAKLAR'

Ordu yönetiminden Doğu Guta'daki sivillerin etrafındaki kuşatmayı kaldırma emri aldıklarını ve bu doğrultuda militanların Masraba köyündeki savunma hattını hedef aldıklarını kaydeden albay, sivillerin çok kısa süre sonra devletin kucağına kavuşacağını vurguladı.

'MİLİTANLAR YOLLARA MAYIN DÖŞEDİ'

Albay, militanların bölgedeki yollara mayın döşediği bilgisini de paylaştı.