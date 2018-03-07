AfD'li Alman vekillerden, Suriyeli sığınmacıların iadesi umuduyla Şam ziyareti

Almanya'daki aşırı sağ parti AfD'den bir grup vekil, Almanya'da yaşayan yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri dönebilmesine ilişkin umudu teşvik amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Şam'ı ziyaret eden Almanya için Alternatif partisinden (AfD) bir grup milletvekili, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Şam'a yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları 6 Mart'ta sosyal medya üzerinden paylaştı.

Deutsche Welle'nin (DW) aktardığına göre, AfD'li vekillerin 5 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdiği ziyarete Alman Federal Meclisi milletvekilleri Frank Pasemann, Jürgen Pohl, Udo Hammelgarn ve Harald Weyel'in yanı sıra Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nden Christian Blex ile Thomas Röckemann katıldı.

DİNİ TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞTÜLER

Ziyaretin ilk gününde Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ ve Suriye Başmüftüsü Ahmet Bedrettin Hassun'un da aralarında bulunduğu farklı dini cemaatlerden temsilcilerle görüşen vekiller Çarşamba günü de Suriye hükümetinin üst düzey temsilcilerinden biri olan Ulusal Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Ali Haydar ile bir araya geldi.

Treffen mit dem Großmufti, Ihre Exzellenz Dr. Ahmad Badr al-Din Hassoun. Betont, wie wichtig Trennung von Religion und Kirche ist! Ruft Syrer in Deutschland zur Rückkehr auf. Würde d. Aufruf auch von Berlin aus machen! Frau Merkel, laden Sie ihn doch mal zu sich ein. #syrienreise pic.twitter.com/7KdzrmfK2x — Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) March 5, 2018

​AfD'Lİ VEKİL BLEX: 100 BİNDEN FAZLA SAVAŞÇI SİVİL HAYATA ENTEGRE OLDU

AfD'li vekil Christian Blex, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Ali Haydar Salı akşamı yaptığımız buluşmada bize 100 binden fazla eski düşman savaşçının yeniden barışcıl bir biçimde sivil hayata entegre edildiğini anlattı" dedi.

Auf dem Basar in #Damaskus. Alltag pur. Moderne Geschäfte. Frauen mit und ohne Kopftuch. Kaum zu glauben, dass jetzt zigtausend syrische Männer in Deutschland sind und auch noch ihre Familien nachholen sollen… #Syrienreise pic.twitter.com/BqqvYpkH1T — Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) March 6, 2018

​'KARA ÇARŞAF YERİNE BLUE JEAN'

Blex, Şam'da çektiği fotoğrafları Twiter üzerinden paylaşarak, fotoğraflardan birine "Kara çarşaf yerine blue jean kot pantolon! Kadınlar barlarda oturuyor, bunu Mekke'de hayal etmek güç. Malesef artık Berlin-Neukölln'de de öyle" yazdı.

Syrische Frauen in #Damaskus. Blue Jeans statt schwarze Schleier! Frauen sitzen in Bars. In Mekka kaum vorstellbar — in Berlin-Neukölln leider auch nicht. Und die Regierung unterstützt "Rebellen", die solche Frauen unter die Burka pressen wollen. Schande. #syrienreise pic.twitter.com/al9dXTSwLy — Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) March 5, 2018

​AfD'li vekiller Suriye'deki durumu yerinde görmek ve Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme olanaklarını araştırmak için Şam'a gittiklerini duyurmuştu.