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    Afrin

    DSG Komutanı: Güçlerimizi Afrin'e sevk edeceğiz

    © REUTERS/ Mahmoud Hebbo
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
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    TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 48. gününe girerken YPG'nin başını çektiği DSG, Fırat'ın doğusundaki savaşçılarını Afrin'e gönderiyor. Sputnik'e konuşan DSG Komutanı Ebu Ömer El İdlibi, 'Afrin'e saldırıların durmaması halinde' 1 haftaya kadar Deyr ez Zor ve Rakka'daki tüm güçlerini Afrin'e göndereceklerini söyledi.

    Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bünyesinde savaşan Ceyşul Suwar, Cephet El Akrad, Liva El Şemal El Demokrat ve İdlib Askeri Meclisi, ortak açıklamayla Afrin’e savaşçı göndereceklerini duyurdu.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Ceyşul Suwar Genel Komutanı ve aynı zamanda DSG'nin Arap Komutanı Ebu Ömer El İdlibi şunları söyledi: "Afrin'de durum kötüye gidiyor. Bütün dünya ve ABD sessiz kalıyor. Bizim yanımızda durmadılar. Afrin'de 200 bin Arap yaşıyor. Ailelerimiz orada. Ailelerimizi, insanlarımızı korumak için Afrin'e savaşçı göndereceğiz. Rakka, Deyr ez Zor ve birçok yerden daha Afrin'e savaşçı göndereceğiz. Bu kararı DSG yönetimi ile görüştük. Dedik ki Afrin'i ne zaman saldırılardan kurtarırsak o zaman eski yerimize döneriz."

    Deyr ez Zor bölgesinde güçlerinin yarısını çektiklerini ve bunu fırsat bilen IŞİD'in saldırıya geçerek 4 köyü aldığına dikkat çeken İdlibi, şöyle devam etti: "Eğer Afrin'e aldırılar durmazsa Deyr ez Zor bölgesindeki tüm güçlerimizi çekeceğiz. Afrin'i savunmaya mecburuz. Şimdiye kadar 1700 savaşçımızı Afrin'e gönderme kararı aldık. Bizim toplam 6 bin savaşçımız var."

    Etiketler:
    İdlib Askeri Meclisi, Liva El Şemal El Demokrat, Cephet El Akrad, DSG, Ceyşul Suwar, YPG, IŞİD, Ebu Ömer El İdlibi, Fırat, Deyr ez Zor, Afrin, ABD
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