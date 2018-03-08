Bu kez Air India açıkladı: Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş izni verildi

Suudi krallığının 70 yıllık yasağı kaldırıp ilk kez İsrail'e doğrudan uçuşlara hava sahasını açtığına dair haberleri nihayet Air India (Hindistan Havayolları) teyit etti.

İsrail ile Suudi Arabistan, İran'a karşı geliştirdikleri ittifakta hava sahası açılımı yapmakta kararlı gözüküyor.

AIR INDIA İLK KEZ DOĞRULADI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerinin sonucunda, Yeni Delhi'den Tel Aviv'e başlatılacak uçuşların Suudi hava sahası üzerinden gerçekleştirileceği, Air India (Hindistan Havayolları) tarafından doğrulandı. © REUTERS/ Faisal Al Nasser Suudi hava sahasından İsrail'e uçuş iznini Riyad yalanladı

SÖZCÜ REUTERS'E KONUŞTU

Reuters, Air India Sözcüsü'nün 'Yeni Delhi-Tel Aviv uçuşlarını Suudi hava sahası üzerinden gerçekleştirme izni aldıklarına' dair açıklamasını aktardı.

70 YILDIR HEM İSRAİL HEM DE İSRAİL'E UÇUŞLARA KAPALIYDI

İsrail devletini resmen tanımayan Suudi Arabistan'ın hava sahası 70 yıldır İsrail uçaklarının yanısıra başka ülkelerden İsrail'e giden uçaklara da kapalıydı.

HAARETZ DUYURDUKTAN SONRA YILAN HİKAYESİ

7 Şubat'ta İsrail'in Haaretz gazetesinin ilk geçiş izninin Air India'ya verildiğini duyurmasının ertesi günü Suudi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti.

© AFP 2018/ GALI TIBBON İsrailli bakan: Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz

Ancak pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Suudilerin geçiş izni verdiğinde ısrar etmesini bugün Air India'nın doğrulaması takip etti.

İSRAİL'İN İRAN'I VURMAK İÇİN SUUDİ HAVA SAHASI PLANLARI VAR

Bugüne dek medyaya sızdığı kadarıyla İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı planlarında Suudi Arabistan'la işbirliği yapma ve Suudi hava sahasını kullanma projeleri önemli yer tutuyor.