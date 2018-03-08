Rusya: Doğu Guta'ya insani yardımın gönderilmesi militanların saldırısı nedeniyle ertelendi

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, uluslararası yardım kuruluşlarının bugün için planlanan Doğu Guta'ya insani yardım konvoyu gönderilmesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

© REUTERS/ Bassam Khabieh El Nusra Doğu Guta'da insani yardım konvoyuna saldırdı

Yevtuşenko, "Uluslararası insani yardım kuruluşları, Suriye hükümetiyle birlikte bugün için planlanan Doğu Guta'nın Duma ilçesine insani yardım konvoyu gönderimini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Kararın nedeni, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarının Suriyeli birliklere ve Muhayyam el Vafedin insani koridoruna düzenlediği saldırılar" dedi.

Yevtuşenko, durum normale döndükten sonra insani yardımların yeniden sunulacağını kaydetti.

KIZILHAÇ: KONVOYUN NE ZAMAN GÖNDERİLECEĞİ BELİRSİZ

Bu arada Sputnik'e konuşan Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Iolanda Jaquemet, Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayı'nın ortak insani yardım konvoyunun Duma'ya ne zaman gönderileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Jaquemet, "Bugün yapılacak konvoy gönderimi ertelendi ve bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgimiz yok. Sahada hızla değişen durum, insani yardım operasyonunu engelliyor" ifadelerini kullandı.

Fetih el Şam, önceki gün Duma'ya gönderilen insani yardım konvoyuna havan toplarıyla saldırmıştı.